‚Jako když máte motor a je na něm omezovač.‘ Biatlonista Šlesingr hledá na začátku sezony formu

„Na tréninku mi to padalo, ty jsou dobré. Ještě aby se to takhle podařilo v závodě,“ říká pro Radiožurnál Michal Šlesingr.

I kdybyste nepřejícně čekali na chybu, tak se prostě nedočkáte, vystřílel několik desítek nábojů, a všechny mířily do černého. To je povzbudivý fakt, i přesto, že se za trefené terče v tréninku body nerozdávají.

„Na formu se neptejte. Včera jsem jel na tréninku za Martinem Fourcadem, tak jsme trošku kecali. Říkal jsem mu: ‚Snažím se jet za každým, kdo je rychlejší než já, ideálně za těmi nejrychlejšími. Sice nejsi ve formě, ale jsi na tom lépe než já, takže se za tebou svezu. Kdyby ti aspoň kousek tvojí formy upadl, tak bych to posbíral.‘ To byla teď moje taktika,“ popisuje český reprezentant, jak se na tréninku vyvážel za Francouzem Fourcadem.

Bohužel se závodní forma nedá sbírat jako houby do košíku, a i kdyby snad byla hmatatelná, ta Šlesingrova by se teď možná dala strčit do kapsy. Po nemoci se stále nedaří stáhnout tréninkové manko, a hlavně na trati to prostě zatím není ono.

„Nevím. Tak nějak jedu a je to, jako když máte motor a je na něm omezovač. Prostě to zatím nejde víc. Ale věřím, že se to postupně prošťouchne a že se to zlepší. Musím to stihnout do příštího týdne, kdy bude Nové Město,“ připomíná Šlesingr blížící se prestižní Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

Dostat se alespoň částečně do pohody v pátečním sprintu v Rakousku. Ten začne ve 14.15.