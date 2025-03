Biatlon má nového krále. ‚Je to pro mě splněný sen,‘ říká po ovládnutí Světového poháru Nor Laegreid

Král je mrtev, ať žije král. To můžou zvolat biatlonoví fanoušci. Suverén posledních let a jeden z nejlepších závodníků všech dob Nor Johannes Thingnes Boe totiž ve své rozlučkové sezóně Světový pohár celkově nevyhraje. Novým vládcem se během finále seriálu v Oslu stal jiný domácí reprezentant Sturla Holm Laegreid. Oslo 12:27 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid s malým křišťálovým glóbem za stíhací závody Světového poháru | Foto: Mathias Bergeld | Zdroj: Bildbyran Photo Agency / Profimedia

„Je to pro mě splněný sen. Fandí mi tady všichni moji kamarádi a členové rodiny. Byl to pro mě největší cíl od té chvíle, co jsem začal s biatlonem, takže to pro mě moc znamená,“ říkal bezprostředně po závodě, který mu zajistil vítězství v biatlonovém Světovém poháru Sturla Holm Laegreid.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakci Sturly Holma Laegreida na celkové vítězství ve Světovém poháru

„Johannes je skvělý sportovec a v mých očích největší biatlonista všech dob. A tohle gesto, jak mi vzdal hold, toho si moc vážím,“ ocenil gesto reprezentačního kolegy Laegreid.

Velký křišťálový glóbus dostane osmadvacetiletý závodník až v neděli, zatím převzal jen ten malý za stíhačky. A to s korunou vyrobenou z papíru na hlavě.

„Ta je od mých rodičů. Přinesli ji pro případ, že vyhraju, hodně mi věřili, no a protože jsem opravdu vyhrál, musel jsem si ji vzít, protože teď se můžu cítit jako biatlonový král,“ vysvětlil nezvyklý doplněk při předávání Laegreid.

A jaký nový biatlonový král vlastně je? Usměvavý sympaťák, který vyniká skvělou střelbou, z pravidelných účastníků Světových pohárů je letos nejlepší, a taky výsledkovou stabilitou. Z více než 120 individuálních závodů mezi elitou se za celou kariéru jen v jednom jediném nevešel do bodované čtyřicítky, naopak ve valné většině se dostal aspoň do elitní desítky.V neděli má další možnost v posledním závodě kariéry bratrů Böeových.

Závod s hromadným startem začne i s Michalem Krčmářem a Vítězslavem Hornigem v 15.40, ten předchozí ženský s Terezou Voborníkovou ve 13.15. Oba uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.