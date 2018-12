Moravec a Krčmář skončili v závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě v první desítce

V neděli se v Novém Městě na Moravě jel poslední mužský závod biatlonového Světového poháru. S přehledem ho vyhrál Nor Johannes Bö, který tak zkompletoval v Novém Městě zlatý hattrick. Ondřej Moravec dojel osmý, Michal Krčmář desátý. Aktualizováno Nové Město na Moravě 12:47 23. 12. 2018 (Aktualizováno: 13:47 23. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Moravec a Michal Krčmář v cíli biatlonového závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě | Foto: Libor Plíhal | Zdroj: ČTK

Nor Johannes Thingnes Bö ovládl v Novém městě na Moravě také závod s hromadným startem. Pětadvacetiletý závodník sestřelil všechny, terče, přidal nejrychlější běžecký čas a s náskokem 46,5 vteřiny přeskočil cílovou čáru. „Byly to tady asi moje nejlepší závody v kariéře. Cítil jsem se komfortně a dobře se mi běželo. Po včerejšku jsem se soustředil hlavně na střelbu, což se mi podařilo. Na trati jsme si pomohli s bratrem, když jsme měnili tempo, střídali se ve vedení, tam jsem pošetřil nějaké síly,“ hodnotil závod prozatimní lídr Světového poháru.

Johannes Bö vyhrál v Novém Městě i stíhačku, Martin Fourcade se posunul o 38 míst Číst článek

Druhým bezchybně střílejícím biatlonistou byl Rus Jevgenij Garaničev, který skončil celkově na třetím místě. V posledním kole totiž běžecky nestačil na Quentina Fillona Mailleta z Francie. Ten měl sice v nohách oproti svému soupeři o 300 metrů více, kvůli dvěma chybám na střelnici, ale v posledním okruhu našel více sil a dostal se právě před Garaničeva na druhé místo.

Ondřej Moravec vstoupil do závodu dvěma chybami na úvodní střelecké položce a propadl se na předposlední místo se ztrátou 54 vteřin na prvního Bö. Při zbylých zastávkách na střelnici byl ale Moravec bezchybný a do posledního kola vyjížděl na osmém místě hned za Michalem Krčmářem. České duo ale na trati předběhli Francouzi Simon Desthieux a Martin Fourcade. První jmenovaný zvládl do závěru závodu udržet Moravce za sebou. Čtyřiatřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí ale předvedl skvělý finish a dostal se před Fourcada, díky čemuž dojel na osmém místě.

Po závodě Moravce mrzely především dvě chyby z úvodní střelby. „Na trati jsem se cítil super. Škoda první dvojky, začít masák dvojkou je prakticky smrtelné. Vykřesal jsem z toho ale osmé místo, což je super. Letos nejlepší výsledek,“ usmíval se Moravec. „Dneska musím pochválit servis, protože mi dobře jely lyže. Když jsme do posledního kola vyjížděli s Michalem na 7. a 8. místě, tak jsem si řekl, že i kdybych měl umřít, tak to dám,“ popisoval Moravec.

Smůla Michal Krčmáře

Druhý český závodník Michal Krčmář potvrdil, že má letos smůlu. Při první střelecké položce sice sestřelil všechny terče, ale poslední ránu musel ručně dobíjet a ztratil tak 19 vteřin. Po druhé, také čisté, střelbě zůstala Krčmářovi při stoupání v rozbředlém sněhu hůlka, která se mu vytrhla z poutka. „Naštěstí byl trenér blízko a rychle mi podal novou,“ řekl po závodě Krčmář. Třetí položku zastřílel český biatlonista také čistě, ale při závěrečné střelbě předposlední ranou minul a musel na trestné kolo. Z něj vyjel na sedmém místě, ale dostali se před něj jak Francouzi Desthieux a Fourcade, tak Ondřej Moravec a Krčmář tak uzavřel elitní desítku závodu.

‚Je to obrovsky krásný pocit tady závodit.‘ Biatlonisty podporovalo na trati přes 22 tisíc fanoušků Číst článek

„Dneska se u mě nedá moc mluvit na trati o nějakém výkonu. Nechci se vymlouvat, ale kdybych se dnes nevzbudil v Novém Městě, tak nejedu. Hryznul jsem se a šel jsem do toho. Nebyl jsem v optimálním rozpoložení, ale nechtěl bych to svádět na virózu, která byla v týmu. Alespoň, že střelba byla dobrá. Poslední položka mě mrzí, věřil jsem si na ní, ale bohužel. Za desáté místo se ale nakonec stydět nemusím,“ zhodnotil poslední mužský závod tohoto roku Krčmář.

Závěrečným závodem letošního Světového poháru v Novém Městě na Moravě bude nedělní závod s hromadným startem žen, který začně ve 14:30. Bohužel pro české fanoušky se v něm ale nepředstaví žádná česká biatlonistka.