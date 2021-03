Od dojetí do cíle nesmí ze závodníků spustit oči. Mezi pořadateli v Novém Městě jsou i ‚chaperonky‘

„Odchytneme je hned po dojetí do cíle a strávíme s nimi celý čas. Když se jdou převlékat nebo se jdou vyklusat, tak je musíme mít neustále na očích,“ popisuje svou práci Julie, jedna z chaperonek, tedy dívek, které doprovázejí sportovce na dopingovou kontrolu. Tyto dobrovolnice jsou hodně blízko biatlonovým emocím.

„Nejzajímavější zážitek byla určitě diskvalifikovaná Ukrajinka ze štafety, která po závodě prožívala, že je kvůli ní celá štafeta diskvalifikovaná. Nepředala správně na tělo, ale pouze na zbraň,“ odkrývá svůj zatím největší zážitek z toho Světového poháru bývalá biatlonistka Veronik Černá.

Pomoc sportovců jako dobrovolníků využívají pořadatelé pravidelně. Přejí si, aby u biatlonu zůstávali, i když v něm nepokračují na vrcholové úrovni.

„Je to super, protože ten sport znají a jsou ochotní zastoupit jakoukoliv práci. Vůbec neřeší, jestli jdou lopatami upravovat tratě, jestli distribuují vodu nebo jestli dělají cheparone. Naopak si myslím, že když můžou dělat cheparone nebo když jsou na ceremoniálech, tak je to pro ně taková třešnička na dortu,“ vypočítává bývalá biatlonistka a členka pořadatelského týmu Barbora Tomešová.

Dobrovolnice Veronika souhlasí, že je to skvělá možnost, jak mohou biatlonisté u svého sportu zůstat.

„Je to takový bonus k sezoně, že se vyzkouší něco jiného a že je vidět, kam se můžou dostat, když budou dřít a dělat to, co mají,“ říká Veronika Černá, která na Světovém poháru doprovází biatlonisty na dopingové kontroly.