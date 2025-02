Je to pro nás čest, těší Krčmáře setrvání závodů Světového poháru v Novém Městě na Moravě

Biatlonové mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide sice sotva skončilo, ale pořadatelé Světového poháru v Novém Městě na Moravě už finišují s přípravou na březnové závody. Právě ve Vysočina Areně totiž bude začátkem března pokračovat elitní seriál, který se bude do Česka vracet pravidelně každou sezonu minimálně do roku 2030. Nové Město na Moravě 8:32 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář v mužské štafetě na mistrovství světa v Lenzerheide | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Doufám, že lidi dorazí. Myslím, že jsme jim ukázali, že jsme kvalitně připravení a můžeme podávat kvalitní výsledky. Věřím, že nás dojedou podpořit a zároveň si to užijí a vytvoří tu atmosféru,“ říká po posledním startu na světovém šampionátu ve Švýcarsku biatlonista Michal Krčmář a před návratem domů.

S rodinou si užije několik dní, než vyrazí do Nového Města na Moravě na Světový pohár startující začátkem března. Během mistrovství navíc Mezinárodní biatlonová unie zveřejnila kalendář elitního seriálu až do roku 2030 a v něm figuruje Vysočina Arena jako pořadatel v každé sezoně.

„Velice důležité. Ať už pro nás jako pro sportovce, tak pro český biatlon komplexně. Zařadit se mezi pět, šest stabilních míst ve Světovém poháru, když vezmu zimní sporty, tak se to tady nikomu ještě nepovedlo takhle stabilně pořádat závody a dostat se do toho úzkého okruhu. Je to i pro nás čest,“ těší Krčmáře, že se s Novým Městem na Moravě stále počítá.

„Že tam Nové Město je každý rok, je super. Závodit doma je něco jiného úplně než jinde po světě. Prostě ta domácí atmosféra je neskutečná,“ těší také Vítězslava Horniga.

Čtyřiatřicetiletý Krčmář v tom vidí i další výhodu. „Když se rozhodnu ukončit kariéru v jakémkoliv roce, tak to můžu udělat v Novém Městě. To je pro mě super, nemusím čekat, třeba to zapíchnu v půlce ledna,“ vysvětluje nejzkušenější závodník biatlonové reprezentace.

Jeden závod navíc

Po olympijské sezoně totiž bude biatlonový Světový pohár v Česku třikrát ve čtyřech letech v lednovém termínu. Novinek je ale v kalendáři víc. „Trošku nás děsilo, že tam dvě sezony jakoby ob jednu je o jeden Světový pohár ještě navíc,“ všiml si Hornig.

„Začíná se o týden dřív, tím to je posunuté. Možná se vezme nějaké volno, ale na druhou stranu je příprava dlouhá, tak proč si neužit těch závodů víc,“ dodává Krčmář.

Přibude totiž pouze víkendový podnik ve slovinské Pokljuce, kde se ovšem bude závodit pokaždé na přelomu roku, aby biatlonoví fanoušci během svátků měli ve svém volnu další program.

„Uvidíme, co na to řekne rodina, jestli bude chtít jít na Vánoce na Pokljuku a podle toho se rozhodnu,“ vtipkuje Krčmář opět na téma konce kariéry, o kterém ale zatím nepřemýšlí.

Nad čím se ale zamyslel, je posloupnost destinací v některých letech a střídání vysokohorských a níže položených středisek. „Jedete v Lenzerheide, pak jedete dolů do Ruhpoldingu a vrátíte se do Anterselvy, tak je to trošku zvláštní. Za sebe ale můžu říct, že mně se to docela líbí. Je tam zas Amerika, jsou tam zajímavá střediska, jsou tam ta důležitá střediska, kde je parádní atmosféra. Nic mi tam nechybí, nic mi tam nepřebývá, je to fajn,“ je s kalendářem obecně spokojen Krčmář.

Nejbližší podnik biatlonového Světového poháru v Česku s Krčmářem, loučícím se Johannesem Thingnesem Böem a dalšími startuje ve Vysočina Areně 6. března.