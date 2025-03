Hornig dojel ve stíhačce v Novém Městě patnáctý, z vítězství se radoval Švéd Samuelsson

Biatlonista Vítězslav Hornig ve stíhacím závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě udržel 15. místo ze sprintu. Skvělou stíhačku předvedl na Vysočině Michal Krčmář, který si polepšil o devatenáct míst na 21. pozici. Vyhrál Švéd Sebastian Samuelsson, jenž vyjížděl z jedenáctého místa po sprintu. Nové Město na Moravě 16:21 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejlepší český biatlonista této sezony Hornig se po dvou chybách vleže propadl na 24. příčku, ale na dalších položkách byl přesný a vrátil se pozici, z níž startoval. Krčmářovi k posunu ze 40. místa na začátek třetí desítky pomohla především bezchybná střelba.

Tomáš Mikyska udělal tři chyby a polepšil si o tři příčky na 33. místo. Jonáš Mareček po sedmi trestných kolech dojel pětapadesátý, klesl o sedm míst.

Bezchybná střelba a rychlý běh vynesly do čela Samuelssona. Už po druhé položce se díky zaváháním lídrů závodu v čele s vítězem sprintu Emilienem Jacquelinem dostal do čela a vedení už nepustil. Radoval se z prvního individuálního triumfu v této sezoně Světového poháru, celkově je to jeho pátá výhra v SP.

Zvítězil o 26,4 sekundy před Italem Tommasem Giacomelem, jenž navzdory dvěma chybám udržel druhou pozici ze sprintu. Na třetím místě, z nějž vyjížděl, zůstal i po třech trestných kolech Nor Johannes Thingnes Bö. Posunul se díky tomu do čela průběžného pořadí Světového poháru.

Dosavadní lídr SP Sturla Holm Laegreid sice vylétl ze 14. místa po sprintu až na páté, ale žlutý trikot neudržel. Na svého slavnějšího krajana ztrácí pět bodů.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - stíhací závody: Muži (12,5 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 32:22,1 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -26,4 (2), 3. J. T. Bö (Nor.) -38,7 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -45,3 (3), 5. Laegreid (Nor.) -53,2 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -1:14,8 (1), ...15. Hornig -2:11,4 (2), 21. Krčmář -2:38,6 (0), 33. Mikyska -3:57,0 (3), 55. Mareček (všichni ČR) -7:51,1 (7). Průběžné pořadí SP (po 16 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 936, 2. Laegreid 931, 3. Jacquelin 694, 4. Perrot (oba Fr.) 670, 5. Samuelsson 669, 6. Giacomel 615, ...20. Hornig 310, 32. Krčmář 167, 40. Mareček 104, 56. Václavík 28, 68. Mikyska 13, 86. Štvrtecký (všichni ČR) 1.