Extra nervózní jsem nebyla, snažila jsem se hlídat střelbu, říká Vítková po 19. místě ve sprintu

Po mužích se v pátek vydaly na tratě biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě ženy. Sprint zahájily za hustého sněžení, některé závodnice pak dobíhaly do cíle za deště se sněhem. Nejlepší český výsledek zajela Veronika Vítková na devatenáctém místě. „Snažila jsem se hlídat střelbu, abych nemusela jezdit metry navíc," vyprávěla v rozhovoru pro Radiožurnál Vítková, která na obou položkách neminula ani jeden terč. Nové Město na Moravě 20:22 21. prosince 2018

Každé kolečko za tohoto počasí by bylo potom daleko horší...

Trať nebyla úplně rychlá, ale musím říct, že jsme měly výborně připravené lyže. Od druhého kola mi to tam úplně neodjíždělo, ale jsem ráda, že jsem to dokázala pohlídat na střelnici.

Rozhovor s Veronikou Vítkovou po spintu v Novém Městě na Moravě

Běžecky jste se tedy necítila úplně nejlépe?

Úplně ideální to nebylo.

Když se budeme bavit o počasí, tak sníh není to, co byste vyhledávala v závodech? Byla byste radši, kdyby to zítra bylo lepší?

To ani ne, že sněží, to mi zase tolik nevadí. Spíš že je trať hodně hluboká, je to těžké.

Kolem nás stále burácí Vysočina Arena, opět minimálně 20 tisíc diváků. Před závodem fanoušci říkali, ať nejste nervózní, ale to se jim lehko říká, že?

To se jim lehko říká, ale opravdu si nemyslím, že bych byla nějak extra nervózní, ale nějakou lehkou nervozitu jsem určitě pociťovala. To je před každým závodem.

Na domácí půjde je to přeci jen o něco víc stresující. Cítila jste tlak?

Úplně ne, nepřipouštěla jsem si to. Přistupovala jsem k tomuhle závodu jako ke každému jinému a šlo to.

Stíhala jste během závodu sledovat, jak si vedou ostatní, nebo se na to vždycky podíváte až v cíli do výsledkové listiny?

Nesleduju to, ani to asi úplně nejde. Snažím se koncentrovat na sebe, spíš jen poslouchám informace, co mi na trati hlásí trenéři.

Co čekat od zbylých dvou závodů, které vás o víkendu čekají?

Myslím, že dva to zatím nejsou, protože zatím závod s hromadným startem není jistý, ale uvidíme. Tady bude hlavně důležité se koncentrovat na střelbu a ostatní nějak půjde.