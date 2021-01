Někteří se nakazili koronavirem, jiní zase nemají kdovíjakou formu. Závody s hromadným startem na Světovém poháru v Oberhofu proto nebudou zrovna velkou přehlídkou českých biatlonistů. Nastoupí do nich jen Markéta Davidová, která by ráda konečně ukončila čekání na první medaili. Oberhof (Německo) 14:23 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová by ráda ukončila čekání na medaili. | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

V minulé ani předminulé sezoně to nebyly nijak výjimečné momenty, když hlasatel na stadionu vyzýval Markétu Davidovou, aby vystoupala na stupně vítězů. Teď je všechno trochu jinak, a když si tři nejlepší biatlonistky nechají pověsit na krk medaile, česká reprezentantka už se většinou převléká v buňce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsem tak unavená, že nemám sílu se tím stresovat, říká Davidová o dlouhém čekaní na medaili

Ale obvykle přitom nemá důvod k truchlení, od oslav na pódiu ji už několikrát dělilo jen pár vteřin, takže věří, že se brzo zase postaví na pódium. A že se čekání na pořádný úspěch protáhlo přes Nový rok a nakonec i do poloviny ledna, z toho nedělá žádnou tragédii.

„Momentálně jsem tak unavená, že nemám sílu se tímhle nějak stresovat. Člověk vidí v závodě, jak na to má nebo nemá, jak střílí... vůbec se tím nestresuju. Je to takové nahoru a dolů. Snad už se to bude nějak držet v těch lepších cestách,“ říká Markéta Davidová Radiožurnálu před závodem s hromadným startem.

Taktika je vlastně úplně jednoduchá – tak jednoduchá, že lze popsat čtyřmi slovy.

„Je potřeba střílet dobře. Pak to jde,“ usmívá se nejlepší česká reprezentantka, kterou už víckrát zbrzdily chyby při závěrečné střelbě závodů Světového poháru.

Jak se ji bude dařit tentokrát, to se dozvíme po 15. hodině, kdy v německém Oberhofu spolu s 29 dalšími závodnicemi vyjede do závodu s hromadným startem.