Biatlonový Světový pohár v Oberhofu bojuje s nepřízní počasí. Trať museli pořadatelé uklízet lžičkami

Střelnice vypadala spíš jako zanedbané fotbalové hřiště a ani trať nebyla úplně dokonale bílá. Organizátoři biatlonového Světového poháru v německém Oberhofu bojovali s nedostatkem sněhu. Ten přírodní neměli k dispozici, a tak si vyrobili a přivezli sníh umělý. Ale i přesto sem tam vyčuhoval nějaký ten kamínek a odnesly to lyže závodníků. Oberhof 10:26 12. ledna 2020

„Trať ráno připomínala spíše hnědou louku,“ naznačil podmínky v Oberhofu pro Radiožurnál servisman českých biatlonistů Šimon Kubina.

V prvních dvou dnech Světového poháru byla trať ve velmi mizerném stavu. Pořadatelé tak každý den dělají na tom, aby se v Oberhofu dalo závodit. Kamiony proto vozí sníh ze zhruba 500 metrů vzdálené lyžařské haly.

Ani to ale nezaručuje dostatečnou kvalitu trati. „Každá ruka by byla nápomocná, jelikož déšť přes noc vytáhnul kameny. Dvacet lidí běhalo s lžičkami a odhazovalo je pryč,“ popsal mezinárodní rozhodčí tratí Radovan Šimočko kuriózní způsob úklidu. „Je to nejlehčí nástroj. S lopatou naberete příliš mnoho a lžička je ideálně velká na odstranění kamínků,“ doplnil Šimočko.

„V noci ze čtvrtka na pátek přišel silný déšť a ztratili jsme dalších deset centimetrů sněhu. Není to ideální, ale závodit se dá,“ řekl jeden ze členů organizačního výboru Gerhadt Koehler.

Nákladný je pro organizátory Světový pohár hlavně proto, že si sem musejí umělý sníh vozit. Vždyť si sem dva tisíce kubíků skutečně přivezli pětatřiceti kamiony z 350 kilometrů vzdáleného Gelsenkirchenu, kde se po Vánocích konala biatlonová exhibice. A ani to málem nestačilo.

„Jasně, je to pro nás finančně drahý Světový pohár, nedokážu ho přesně vyčíslit, ale úplně levné to nebylo. Musím poděkovat všem lidem, kteří tu opravdu tvrdě pracují,“ dodal Koehler.

„Upřímně, divím se tomu. Závod mohli přeložit jinam, protože mi tento způsob přijde příliš materiálně a energeticky náročný. Z ekologického cítění mě to štve,“ říká česká reprezentantka Eva Kristejn Puskarčíková v dějišti Světového poháru, kde můžete kromě biatlonistů a tisícovek fanoušků vidět také spoustu kamionů, lopat a lžiček.