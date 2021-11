Kdo by nechtěl žlutý trikot, radovala se Davidová po vítězném vstupu do Světového poháru

Biatlonistka Markéta Davidová zahájila novou sezonu vítězstvím. V úvodním vytrvalostním závodu Světového poháru ani jednou nechybovala na střelnici a druhou Rakušanku Hauserovou porazila o minutu a 17 sekund. „Říkala jsem si, že když už nespadnu, tak by to mohlo klapnout, protože se zas tak neploužím, abych ztratila minutu a půl v posledním kole,“ pověděla Davidová v rozhovoru pro Radiožurnál. Östersund 15:36 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová. | Zdroj: Český biatlon

Jaké teď máte dojmy?

Jsem ráda, že jsem dala čtyři nuly, protože se to dneska asi hodně počítá, když se koukám na výsledky.

Jak moc to bylo složité? Protože když se člověk díval na praporky, tak to nevypadalo, že by vítr nějak zvlášť zlobil. Tak možná nervozita?

Myslím, že byla určitě nervozita z prvních závodů. Letos to máme tak všichni. Musím říct, že jsem tak bojovala sama sebou na trati a všude okolo, že mě ta střelba nějak nevzrušovala. Prostě jsem jela a nechávala to být.

Pocity na trati navzdory desátému nejrychlejšímu běžeckému času nebyly tak úplně dobré?

No, nijak zásadně. Přišlo mi, že jsem byla v takovém módu, že jsem jela, ale žádný zázrak to nebyl.

V rozhovoru jsme se minulý týden bavili o tom, že se soustředíte vždycky jen na svůj výkon. Na střelnici to byl ten tunel, o kterém jste mluvila, že jste to moc ani nevnímala?

Fakt jsem to moc nevnímala a myslím, že to je dobře. Na střelbu je potřeba se v tom moc nepitvat a nechat to plynout.

Dostávala jste informace o tom, jak si počínají vaše soupeřky? Protože před závěrečnou položkou jste si mohla dovolit i jednu chybu vzhledem k tomu, že se mýlila také vaše největší konkurentka Rakušanka Hauserová.

Nevěděla jsem to, ale jsem ráda, že jsem neminula.

Předpokládám, že pak už jste dostala zprávu, že máte velký náskok. Co jste si pomyslela, když jste se dozvěděla, že to je minuta a dvacet sekund?

Říkala jsem si, ať hlavně nespadnu dole v zatáčce, protože už to tam začínalo být ledové. A říkala jsem si, že když už nespadnu, tak by to mohlo klapnout, protože se zas tak neploužím, abych ztratila minutu a půl v posledním kole.

Vyhrála jste hned úvodní závod olympijské zimy. Loni jste měla jedno prvenství, byť v tom nejdůležitějším závodě na mistrovství světa, tak co to s vámi teď udělá do zbytku sezony?

Jsem ráda, ale myslím si, že to je první závod a nechci z toho dělat nějaký závěr. Sezona bude dlouhá a nesmím usnout na vavřínech a pracovat dál. Doufám, že jsem si ten dobrý výsledek nevybrala teď.

Vaše reprezentační kolegyně Lucie Charvátová říkala, že je důležité si ty čtyři nuly nevystřílet hned na začátku a nechat si je na nějaký důležitější závod. Nebojíte se, aby vás to nepotkalo?

Říkali mi, ať něco netrefím, když pojedu se třemi nulami. Doufám, že v tom budu pokračovat a že to nebyl jen nějaký výkřik do tmy.

Ve sprintu budete mít na sobě žluté číslo vedoucí závodnice Světového poháru...

Jo?

No jasně.

Já myslela, že ty první závody jsou ještě podle výsledků z loňské zimy...

Ne, jen ten první. Zítra už ve žlutém. Co to pro vás znamená?

Jsem za to ráda. Kdo by nechtěl žlutý trikot!

S čím půjdete do sprintu?

Zkusím co nejlíp zregenerovat, doufám, že bude co největší teplo, abych tu nezmrzla, a uvidíme.