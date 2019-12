‚Mám pocit, že tenhle příběh ještě není u konce.‘ Fourcade se chce vrátit na biatlonový trůn

Po dlouhých letech změnil zavedené biatlonové pořádky a vyfoukl Martinu Fourcadovi křišťálové glóby. Sebevědomý Nor Johannes Thingnes Bö rekordním počtem vítězství ovládl minulou sezonu Světového poháru, jenže teď prý může být zase všechno jinak. A mnohé může naznačit už nedělní sprint ve švédském Östersundu. Östersund (Švédsko) 10:01 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fourcade | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Těžko říct, zda Johannes Thingnes Bö jako nastávající otec zmoudřel, nebo se jen nezvykle pokornými frázemi snaží setřást obrovská očekávání, v rozhovoru pro Eurosport každopádně působil nebývale krotce, když říkal, že snad ani není možné zopakovat tak suverénní výkony z minulé sezony.

Obvykle totiž používá mnohem odvážnější slova, a někdy máte pocit, že by se nezalekl, ani kdyby soupeř místo na terče mířil malorážkou přímo na něj.

Na jaře se zdálo, že definitivně ukončil sedmiletou nadvládu Martina Fourcada, který zažil na své poměry mizernou zimu. Jenže zkušenější Francouz by teď rád všechno vrátil do starých biatlonových kolejí.

„Člověk si klade různé otázky, když věci nefungují tak, jak by měly. Na jaře se mi honilo hlavou všechno možné, ale rozhodl jsem se, že se chci vrátit zpátky do hry. Prostě mám pocit, že tenhle příběh ještě není u konce,“ řekl Fourcade.

Na předsezonní generálce v Norsku Fourcade znovu jezdil i střílel skvěle, Johannese Bö porazil a rád by v tom pokračoval i ve Světovém poháru. A i český reprezentant Michal Krčmář mu hodně věří.

„Hned po sezoně jsem říkal, že se Fourcade vrátí a že to pro něj bude obrovská motivace. Protože on už víceméně všeho dosáhl, ale nikdy se z nějakého slabšího období nezvedal nahoru. Vždycky byl silný. Myslím, že i osobně je to pro něj výzva, a on je tak velký sportovec, že tuhle výzvu přijal,“ říká Krčmář Radiožurnálu.

Martin Fourcade i Johannes Bö znovu poměří síly v nedělním sprintu, který začne ve 12.30 V 15.30 je na programu závod žen.