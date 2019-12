Severská tma je ubíjející, těším se na sluníčko v Hochfilzenu, říká po nepovedené štafetě Krčmář

V sobotu se naposledy předvedli ve švédském Östersundu a dnes se prý konečně vydají jižním směrem. Čeští biatlonisté se ale se severskou tmou nerozloučili vůbec dobře. Ve štafetovém závodě Světového poháru skončili daleko za medailovými pozicemi a obsadili až třinácté místo. Od zpravodaje z místa Östersund 8:32 8. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář na odjezdu ze střelnice | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Když Nor Johannes Bö projel cílem, začal trenér Zdeněk Vítek skládat svůj dalekohled se stativem a tabulky, do kterých si zaznamenává střelbu svých svěřenců, uložil do batohu.

„Na to, jak se nám loni štafety dařily, se ta první letošní nepovedla,“ konstatoval po sobotním závodě pro Radiožurnál Vítek, který čekal ještě další čtyři minuty, než cílem projel finišman českého kvarteta Michal Krčmář.

Právě rodákovi z Vrchlabí se štafetové závody v Östersundu nepovedly, znovu byl hodně sebekritický, a nakonec si ulevil, že pro něj Světový pohár tady ve Švédsku končí. „Nemám to tu v oblibě, jsem rád, že jedeme pryč,“ řekl Krčmář.

Ale není sám, větrná střelnice obecně nepatří mezi oblíbené. Finišman české štafety má ale i jiný důvod, proč se těšit na přesun o stovky kilometrů směrem na jih.

„Ráno vstáváte a je tma. Na závod jdete taky za tmy. Je to ubíjející, depresivní. Na severu jsem už od 12. listopadu, takže takřka měsíc mám světlo jen pět hodin denně. Těším se, až bude v Hochfilzenu delší denní světlo, které mě nabije energií,“ popsal Krčmář.

Právě do rakouského střediska se v týdnu přesune Světový pohár. Ten ve Švédsku ale ještě nekončí, ve štafetových závodech se dnes představí biatlonistky. Na první úsek vyrazí včetně Jessici Jislové v 15 hodin a 30 minut.