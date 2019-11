Biatlonisty čekají první závody Světového poháru, v Östersundu čelí problémům s mrazem

Na Östersund padla tma, teplota vzduchu klesla a ve tři hodiny odpoledne už by tu biatlonisté bez umělého osvětlení netrefili skoro nic. Stačí, že mají promrzlé ruce a necítí konečky prstů. Proto třeba Michal Krčmář odešel z pátečního tréninku o něco dřív, než plánoval. Tedy, ne že by ho to zaskočilo, nejel se sem opalovat a na konci listopadu prostě ve středním Švédsku bývá jaksi chladno. Ale právě s mrazem souvisí jiný problém.

„Trochu se srovnávám s tím, jak tu kloužou podložky. Jak je zima, tak namrzají,“ vysvětluje Markéta Davidová.

U střeleckých stavů by mohla stát stejná cedule, jakých jsou desítky podél neupravovaných namrzlých chodníků tady v Östersundu, tedy ta s nápisem „Pozor, klouže to“. Davidová si totiž na gumové podložce připadá spíš jako na ledě.

„Kloužou nám nohy, takže se blbě stoupá do polohy, kterou potřebujeme. Já stojím hodně naširoko, takže mi pak odjíždějí nohy hodně do strany. Minulý rok mi někdo poradil, že musím hodně šoupat nohama, když přijedu na podložku,“ říká Davidová.

Možná si říkáte, že úplně pohodlná není ani střelba vleže, ono taky lehněte si v tenké kombinéze na studenou zem. Ale Michal Krčmář zná i horší situace.

„Když je to zmrzlé, tak mi to ani nevadí. Když je promočená, tak je to horší. Když jde člověk suchý a ta podložka je úplně promáchaná, tak to pomáhá, aby člověk střílel co nejrychleji, protože se chce co nejdřív zvednout a být pryč,“ směje se Michal Krčmář.

Předpověď na sobotu žádný déšť nehlásí, naopak, znovu bude mrznout, ale snad i tak budou Češi rychlými a hlavně přesnými střelci. Ve 13.10 začne závod dvojic, v 15.00 pak smíšené štafety.