„Dneska jsem se na trati úplně necítila, hlásili mi, že je to relativně dobré. Jsem hlavně ráda, že jsem podržela střelnici,“ říkala po závodě Puskarčíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Budeme rádi, když to bude takhle pokračovat, říká Puskarčíková po povedeném vstupu do sezony

Neudělala jste na střelnici ani jednu chybu, to byl základ. Jak jste se cítila na lyžích?

Jak je velká zima, tak člověk jede v takovém módu hibernace. Necítila jsem se úplně dobře a po té nemoci jsem byla ještě taková zatuhlá, takže jsem jela, jak se dalo. Říkala jsem, že největší problém byl, že mi zmrzly zuby a strašně mě bolely.

Jak vás namotivovalo sobotní vítězství Markéty Davidové?

Potěšilo to celý tým a navnadilo to všechny do další práce.

Biatlonistka Puskarčíková si ve sprintu vystřílela 11. místo, Davidová zisk medaile nezopakovala Číst článek

Co je s vaším ženským týmem, že máte takto vydařený úvod sezony? Není to jen Markéta Davidová – jste to i vy, Jessica Jislová, ani Lucie Charvátová nejela ve vytrvalostním závodě špatně...

Říkaly jsme si, že to musíme nakopnout a být lepší než loni. Nasbírat nějaké body, abychom mohly na olympiádu a na následující Světové poháry jezdit v pěti lidech a ne se někde strachovat, že nebudeme mít ani náhradnici. Jsem ráda, jak se to takhle povedlo, a doufám, že to bude pokračovat dál a že jsme si tím nevyhnali další úspěšné víkendy.

Jde hodně o to, aby mohlo mít Česko pět žen, aby mohli mít Češi náhradnici do štafety, kdyby se někomu něco stalo. Co bylo jinak v přípravě, že vám takhle vychází začátek sezony?

Byla jsem letos hlavně bez různých zdravotních problémů a byla jsem i psychicky v pohodě. Ačkoliv to v létě nevypadalo, protože jsem pořád nebyla schopná holkám stačit, furt jsem to dorovnávala z loňské sezony, tak postupně se to začalo lepšit. Pak mi trochu zkazilo pocit, jak jsem byla minulý týden nemocná, ale vypadá to, že to zas tak nevadilo a že se rozhýbávám. Budeme rádi, když to bude nám všem takhle pokračovat. A hlavně aby nám drželo zdraví.