Biatlonistky čeká štafeta, otazník visí nad Jislovou. ‚Když se bude cítit dobře, tak nastoupí,‘ říká Gjelland

Östersund 12:23 29. listopadu 2023

„Je to kruté přivítání do sezony, protože sněžilo, foukal do dioptru protivítr a venku je deset stupňů pod nulou. Navíc kvůli veliké vlhkosti mám zmrzlé prsty. Doufám, že to bude lepší, protože na tohle se moc připravit nedá,“ popisovala podmínky na stadionu Lucie Charvátová, se kterou nastoupí do do štafety s jistotou i Markéta Davidová a nejmladší členka české výpravy Tereza Voborníková.

„Letos cítím takový zlom, že už snad nebudu tolik nervózní jako loni a na štafety se budu víc těšit. Nominace se ještě doladí. Záleží na Jess.“

22 letá reprezentantka zmínila v odpovědi jméno Jessicy Jislové, která stále doléčuje nachlazení, kvůli kterému vynechala nedělní vytrvalostní závod. Trenér žen Egil Gjelland tak Jislovou napsal na startovní listinu a k její náhlé výměně za náhradnici Terezu Vinklárkovou by přistoupil jen v případě nutnosti.

Rozhodnutí na poslední chvíli

„Ano, přesně takový je plán. Když se bude Jessica cítit připravená, určitě do štafety nastoupí. Zatím ale čekáme s definitivním rozhodnutím a tak doufáme, že všechno dobře dopadne,“ prozradil Gjelland.

Štafetový závod biatlonistek nabídne Radiožurnálu Sport od 15.20 v přímém přenosu. Radiožurnál bude posluchače informovat v pravidelných vstupech.