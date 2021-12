Krčmář ve stíhačce minul jen jeden terč a skončil těsně pod stupni vítězů, vyhrál Christiansen

Krčmář vyjel do stíhacího závodu z patnáctého místa, které vybojoval ve čtvrtečním sprintu, a brzy se začal posouvat pořadím vzhůru. Po první čisté střelecké položce byl už devátý, po další čisté střelbě byl už sedmý.

Na třetí položce už český závodník jednou minul, většina jeho konkurentů na tom ale byla hůř, a tak se Krčmář dál držel na sedmém místě. Poslední střelbu navíc zvládl znovu bezchybně a do cíle dojel nakonec čtvrtý za trojicí Christiansen, Samuelsson a Jacquelin.

Vítězný Nor Christinasen chyboval podobně jako Krčmář jednou. Druhý byl domácí Švéd Sebastian Samuelsson, přestože chyboval čtyřikrát. Díky skvělému běhu ale zaostal v cíli za Christiansenem o necelých deset sekund. Třetí byl Francouz Emielien Jacquelin, kterého Samuelsson porazil 1,2 sekundy.

Druhý Čech na startu Jakub Štvrtecký nezvládl střelbu, nakupil osm chyb a ze 43. příčky se propadl až do šesté desítky.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Christiansen (Nor.) 30:14,8 (1), 2. Samuelsson (Švéd.) -9,8 (4), 3. Jacquelin (Fr.) +11,0 (3), 4. Krčmář (ČR) -51,5 (1), 5. Seppälä (Fin.) -52,1 (1), 6. Eder (Rak.) -52,2 (0), 7. Giacomel (It.) -52,5 (1), 8. J. T. Bö (Nor.) -1:00,1 (3), 9. Guigonnat (Fr.) -1:02,3 (2), 10. Weger (Švýc.) -1:04,2 (2), ...54. Štvrtecký (ČR) -4:51,5 (8).

Pořadí SP (po 4 z 22 závodů): 1. Christiansen 178, 2. Samuelsson 175, 2. J.T. Bö 154, 4. Jacquelin 151, 5. Latypov (Rus.) 139, 6. T. Bö 130, ...14. Krčmář 89, 49. Štvrtecký 14.