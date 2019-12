Nemá cenu skládat zbraně, nenechal se Moravec rozhodit dvěma nepovedenými závody

„Není to nic příjemného. Tma, vítr, déšť,“ říkal Ondřej Moravec v Östersundu po odpoledním tréninku.

Mohlo by se zdát, že podmínky, jaké v Östersundu panovaly, docela dobře vystihovaly i rozpoložení Ondřeje Moravce. Když ale sundal promáčenou kombinézu a oblékl suchou, teplou bundu, přeci jen se sem tam usmál. Hroutit se z prvního nepovedeného víkendu a deštivého počasí nebude.

„Na to jsem myslím už dost starý. Po jednom závodě nemá cenu skládat zbraně. Nic jiného než to zahodit a poučit se z toho mi nezbývá. Když se jedním dvěma závody chytnu, tak to fungovat bude,“ vysvětloval Moravec před svým oblíbeným vytrvalostním závodem.

Ostatně minimálně jedna pozitivní zpráva by tu byla. Vždyť je konečně zdravý - zatímco v létě zaškrtával v tréninkovém deníku převážně kolonky s označením „nemoc“ a potýkal se se zánětem jater a postupně si poranil rameno, koleno i kotník, teď je konečně v pořádku.

„Teď to držím možná dva měsíce. Omezení tohoto typu nemám žádná,“ říkal spokojený Moravec.

Napravit první dva nepovedené závody sezony se ve středu Ondřej Moravec pokusí v tom vytrvalostním, který začne v 16.15 minut. Představí se v něm také další Češi Michal Krčmář, Michal Šlesingr, Adam Václavík a Jakub Štvrtecký.