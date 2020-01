Jak vypadá ráno servismana českých biatlonistů? Výběh nalačno, až pak příprava lyží

Denně naběhají na lyžích desítky kilometrů, ale sportování přesto nemají dost. Servismani českých biatlonistů si jdou i na Světových pohárech ve volném čase zahrát hokej a v německém Ruhpoldingu skoro každé ráno chodí běhat. Jednou si to s nimi zkusil i reportér Radiožurnálu Jan Suchan. Laubau 19:10 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden ze servismanů české biatlonové reprezentace Šimon Kubina | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Je pár minut po sedmé hodině a pětičlenná skupina realizačního týmu českých biatlonistů se vydává na ranní běh. Trenér Zdeněk Vítek vybral trasu, kam to bude?

Do Ruhpoldingu! Bydlíme kousek od něj, ale kluci tam ještě nebyli, tak se tam jedeme podívat.

Jak dlouhá by to měla být trasa?

To uvidíme. Je to běh tam a zpátky. Až nebudu moct, otočíme se, což bude za chvíli.

Servismani jsou vyhlášení tím, že musí vstávat brzo, zvlášť při ranních závodech. Tentokrát byste si mohli přispat, ale jdete běhat. Chtělo se vám, Šimone Kubino?

Ano, protože oproti Oberhofu je tady ranní počasí bombastické. Člověk se pěkně rozhýbe před snídaní, kterou si poté o to víc zaslouží. Chodíme pravidelně, ale když se nám chce.

Jedním z běžců je šéfservisman Vojtěch Prášil. Vy na rozdíl ode mě nepotřebujete běh kvůli kondici, že?

Chodíme se proběhnout, protože nás to baví.

Během dne, kdy testujete lyže, přitom naběháte na lyžích kolikrát i desítky kilometrů.

Hlavně kluci, kteří jezdí až do závodu, najezdí přes den až 50 kilometrů. Letos měli nejvíc 58.

Tomáši Šindlere, vy vypadáte po pěti kilometrech oproti mně úplně v pohodě.

Běh byl na protažení. Nalačno ideální volba. Teď už jdeme na snídani a poté do kamionu připravovat lyže.