Stálo to víc práce i nervů než v předchozích letech, ale Ruhpolding o biatlonový Světový pohár ani letos pravděpodobně nepřijde. Navzdory tomu, že jihovýchod Bavorska postihla velká sněhová kalamita, v minulých dnech tu padaly laviny i stromy a několik silnic v okolí stadionu je z bezpečnostních důvodů uzavřených. Ruhpolding/Německo 19:10 16. ledna 2019

Po stadionu stále ještě jezdí bagr a převáží sníh na místa, kde tolik nepřekáží. Slyšet je tu taky chrastit řetězy na kolech sypače, který má zajistit, aby to v areálu neklouzalo lidem ani autům.

Pořadatelé bojují v Ruhpoldingu se sněhovou kalamitou, biatlonový Světový pohár by ale měl začít

O kus dál zase četa dobrovolníků odškrabává led z chodníků, po kterých chodí biatlonisté v prostoru pro rozhovory. V Ruhpoldingu chtějí mít závody co možná nejlepší, i když letos tedy jen v rámci možností.

„Myslím, že je to fakt dobré. Možná něco tuhle, něco támhle by mohlo být lepší. Ale mluvil jsem s mezinárodními rozhodčími a ti říkali, že je to excelentní,“ říká šéf organizátorů a zároveň starosta Ruhpoldingu Claus Pichler.

Jenže je tu stále ještě možnost, že to všechno bude k ničemu...

„V našem okrese je vyhlášený výjimečný stav, takže všechno záleží na zemském radovi. Když řekne, že máme zrušit závody, musíme to udělat. Teď čekáme na jeho definitivní ‚ano‘, že Světový pohár může proběhnout,“ dodává Pichler.

Zatím museli organizátoři zrušit slavnostní zahájení a přeložit středeční sprint mužů na čtvrtek. I kvůli tomu, že v neděli lidé i technika místo stadionu pracovali přímo v Ruhpoldingu a odklízeli všechen sníh ze střech. Někde ho byl i metr.

„Víte, to je myslím otázka humanity. Když někdo potřebuje pomoct, tak to uděláte,“ říká Claus Pichler, starosta Ruhpoldingu a šéf organizátorů tamního Světového poháru, který se snad i letos bude moct uskutečnit. Začít by měl ve čtvrtek v 11.00, kdy je na programu sprint mužů.