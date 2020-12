Biatlonový Světový pohár obdivuje další sourozeneckou dvojici. Švédský tým táhnou sestry Öbergovy

Začalo to ve sprintu, třetí skončila jednadvacetiletá Elvira a pětadvacetiletá Hanna vyhrála. U ní to není nic až tak neočekávaného, vždyť je olympijskou vítězkou i mistryní světa, ale pro Elviru to byla mezi elitou první medaile a hned ji slavila ve společnosti sestry

„Díky tomu je to mnohem lepší. Vždyť ona toho pro mě tolik udělala, tolik v biatlonu naučila… Vždycky byla mojí inspirací,“ usmívala se po závodě Elvira Öbergová.

„Znamená to pro mě strašně moc, že můžeme být na stupních vítězů dohromady s Elvirou,“ podotkla Hanna.

A nebylo to v Kontiolahti naposledy. Společně totiž sestry Öbergovy pomohly švédské štafetě k prvnímu vítězství po devíti letech.

Biatlonistky jely ve štafetě sedm trestných kol a byly jedenácté. Na Švédky ztratily více než čtyři minuty Číst článek

„Není to jen o mně a Elviře. Celý tým je strašně silný. Jsem strašně šťastná a chci si s sebou tenhle pocit odnést do zítřka,“ povídala Hanna po vítězné štafetě.

Zmíněný pocit si chce Hanna Öbergová přenést do neděle, konkrétně do stíhacího závodu, ve kterém bude Öbergová hájit vedení ve Světovém poháru. Připravit ji o žlutý dres může i držitelka toho modrého pro nejlepší biatlonistku do 25 let, tedy sestra Elvira.

Ale tou nejlepší v rodině prý chce Hanna Öbergová zůstat. I sesterská láska má své meze.