Málo fanoušků a dlouhé cestování. Biatlonisty čeká další zastávka zámořské části Světového poháru

Biatlon spousta Američanů ani nezná a nezajímá je, přesto Spojené státy jednou za čtyři roky hostí Světový pohár. Ta doba nastává znovu teď, kdy se už elitní biatlonisté připravují na závody v Soldier Hollow v Utahu. Někteří z nich si tuhle zastávku odpustili a klidně by to udělali i další, kteří jí neunikli.

„To je jasný, že by to bylo příjemnější pro všechny, protože to cestování a časový posun je dost náročný, obzvlášť když je to před mistrovstvím světa,“ říkala Veronika Vítková už před odletem na předchozí Světový pohár do Kanady.

O tom, jestli jsou mimoevropské závody důležité pro rozvoj a popularizaci biatlonu, prý nepřemýšlela. Na rozdíl od Michala Krčmáře, který Mezinárodní biatlonové unii IBU rozumí.

„Naprosto chápu postoj IBU, že chce rozšířit biatlon i do jiných kontinentů. Zároveň si myslím, že mají i trochu marketingové úmysly, aby chytli třeba nějakého většího sponzora,“ myslí si Krčmář.

„Asi je to potřeba občas strčit do takových zemí, které nejsou biatlonově úplně známé. I když je tam třeba fanouškovská základna malá, málokdo si to najde. Třeba se to změní, třeba se tam lidi naučí chodit na biatlon,“ dodává jeho reprezentační kolega Tomáš Krupčík.

Michal Krčmář je skeptický, mluvil o tom totiž s teď už bývalým americkým závodníkem, mistrem světa Lowellem Bailem.

„Říkal, že je to sice hezké od IBU, ale s tamní situací jeden Světový pohár nic neudělá. Nejde úplně mluvit o tom, že když se tam dá jeden závod Světového poháru za čtyři roky, že se tam zvedne zájem o biatlon,“ domnívá se Krčmář.

Cestovat, nebo trénovat?

Minimálně do příštích olympijských her v Pekingu 2022 žádné americké turné biatlonisty nečeká, pak se mu ale dost možná nevyhnou.

I proto přišli na nedávném setkání s vedením IBU se zlepšovákem, aby nemuseli zvažovat, jestli před mistrovstvím světa raději závodit v zámoří, nebo si náročné cestování odpustit a místo toho trénovat.

„Udělat to třeba na začátku sezony, aby to nezasahovalo do programu před mistrovstvím světa. Kdyby byly tyhle dva Světové poháry v prosinci, tak se pak člověk vrátí do Evropy a už má stejný režim. IBU se na to taky tvářila shovívavě, že by na to přistoupili,“ prozrazuje před závody SP v Soldier Hollow Krčmář.