Pomohl Fourcadovi k řadě trofejí, teď ‚zrádce‘ Mazet pomáhá konkurenčním biatlonistům Norska

Siegfried Mazet udělal z Francie jednu z biatlonových velmocí a stal velkým oblíbencem, pak ale kývl na nabídku konkurenční norské reprezentace. Mazet tím umocňuje rivalitu mezi oběma týmy a teď se domů na Světový pohár v Le Grand Bornand vrátil v roli soupeře. Le Grand Bornand 10:10 22. prosince 2019

Je tu v podstatě doma, neustále zdraví staré přátele, a když se rozpovídá, není pochyb o tom, kde se narodil. Ale přeci jen tu něco nehraje, Siegfried Mazet má na sobě norskou soupravu a s radostí zatne pěst ve chvíli, kdy na nejvyšší ze stupňů vítězů vyskočí Johannes Bö. Musí to být pro něj trochu zvláštní Světový pohár. Nebo snad ne?

Siegfried Mazet udělal z Francie jednu z biatlonových velmocí a stal velkým oblíbencem, pak ale kývl na nabídku konkurenční norské reprezentace. Mazet tím umocňuje rivalitu mezi oběma týmy

„Absolutně ne. Jsem Francouz, ale teď prostě pracuju pro Nory. Chápu, jak to myslíte, jsou tady tisícovky fanoušků, všichni mávají francouzskými vlajkami. Ale víte co? Se mnou to fakt nic nedělá,“ říká Mazet.

Kvůli kamennému výrazu ve tváři z něj jde skoro až strach, Mazet málokdy dává najevo emoce, přitom jeho úprk do Norska tady emoce i po více než třech letech stále vzbuzuje.

„Já myslím, že to nebylo dobré, to se prostě nedělá. Ani Martin Fourcade z toho neměl radost. Ne, nebudu tady na něj pískat ani bučet, to se v biatlonu nedělá, ale tehdy mě zklamalo, že odešel k norskému týmu,“ říká jeden z fanoušků.

Ano, nejlepší biatlonista moderní éry Fourcade prý tehdy těžce nesl odchod svého trenéra, a sám Mazet přiznal, že jeho bývalý svěřenec nějaký čas ani nereagoval na jeho vzkazy a SMS zprávy na rozloučenou. Ale abychom to upřesnili, pověst zrádce tady doma úspěšný trenér vážně nemá.

„Nemyslím si. Jo, když jsem odešel z Francie, tak to bylo trochu napjaté, ale už mi to tu nikdo nepřipomíná, naopak, fanoušci mě poznávají a zdraví. Už je to dobré,“ dodává Mazet.

I v neděli bude na střelnici držet palce svým svěřencům v biatlonovém boji proti svým krajanům. Závod s hromadným startem mužů začne ve 12.10, ženy se vydají na trať ve 14.15.