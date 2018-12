„Na závody se těším, letos jsem neměl, zaklepu, žádné problémy. Přípravu jsem odtrénoval bez nějakých problémů,“ vyprávěl Ondřej Moravec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Klepání pro štěstí nepomohlo, úvodní závod biatlonového Světového poháru bude bez Moravce

Jenže nezaťukal na dřevo, ale na zuby, tak možná proto do úvodního závodu Světového poháru nevyjede. I když uznejme, že žaludeční problémy mají asi i racionálnější opodstatnění.

Každopádně možná takhle z pověrčivosti zaklepal naposledy, vždyť ještě v týdnu nadšeně vyprávěl o tam, jak moc ho po nějaké době zase baví biatlon a jak je konečně zdravý. Jenže když ostatní v Pokljuce ladili mušku na posledním tréninku před závody, Moravec byl zavřený na samotce na hotelovém pokoji s vědomím, že možná zakřikl předsezonní pohodu.

„Je to hrozné. Těch věcí, co bylo třeba v úterý, bylo víc. Adam Václavík volal, že se necítí dobře, že mu teče z nosu a bolí ho v krku. Pak bylo ještě něco a pak ještě tohle. Není to úplně jednoduché, ale myslím, že to zvládneme,“ říká trenér mužů Zdeněk Vítek.

IBU zastavila činnost devíti kazašským biatlonistům, jsou podezřelí z porušení antidopingových pravidel Číst článek

Tento týden zatím není podle Vítka tím nejšťastnějším, ale už odpoledne může být všechno jinak a mnohem veselejší. A co může pomoct víc než dobrý výsledek v prvním závodě sezony. Navíc nasazení Tomáše Krupčíka na třetí úsek smíšené štafety prý není jen látáním děr v sestavě.

„Když vezmeme poslední kontrolní tréninky, tak tam Tomáš jezdil na lyžích výborně,“ říká Michal Krčmář, finišman smíšené štafety.

Veronika Vítková se vydá na trať jako první z Čechů v neděli ve 14.35, už v poledne začne nová sezona závodem dvojic. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné reportážní vstupy.