Biatlonista Štvrtecký si v 19 letech odbyl premiéru ve štafetě. ‚Ustál to výborně,‘ říká trenér

„Když jsem šel včera večer do obchodu, tak mi trenér řekl, že se mnou počítá.“

Jakub Štvrtecký si šel zrovna pro něco dobrého na zub, měl za to, že Světový pohár pro něj pátečním sprintem skončil, jenže pak se od trenéra Zdeňka Vítka dozvěděl, že si návštěvu Hochfilzenu osladí ještě štafetovým závodem.

A o den později ostudu rozhodně neudělal, na první položce se blýskl přesnou a rychlou střelbou. Chvíli byl dokonce pátý, skvěle běžel, a přestože se pak asi hodně zpotil při střelbě ve stoje a jen tak tak se vyhnul trestnému kolu.

„Kuba to dnes myslím ustál výborně, gratuluju mu. Musím ho pochválit především za běh, ale i ležku, ta byla perfektní. Trošku mi zatrnulo u stojky, kdy první ránu nedal a trochu se asi na čtyři hodiny zalekl, ale dalo mu to nakonec se štěstím na osm ran,“ říkal po závodě trenér Vítek.

Jestliže měl Jakub Štvrtecký v české štafetě hlavně zalátat díru vzniklou absencí nemocného Tomáše Krupčíka, minimálně v první polovině druhého úseku přidal i něco navíc, i když zhýčkaný fanoušek se vzpomínkami na úspěchy z minulých let možná není z konečné sedmé příčky úplně nadšený.

„Škoda té stojky, hnedka první ranou jsem se nechytil, ale naštěstí jsem to dobil. Nechtěl jsem jim to zkazit, bylo to suprově rozjeté od Michala Šlesingera, takže jsem to chtěl podržet. Mamka už mi psala, že to bylo super a že málem chytla infarkt,“ vyprávěl Štvrtecký.

Ona sedmá příčka s nováčkem Štvrteckým teď tak nějak odpovídá síle českých biatlonistů, vždyť už před startem říkal Ondřej Moravec, že bere jakýkoli výsledek do osmého místa.

„Myslím, že ten závod byl tak strašně našláplý a vyrovnaný, že sedmé místo je nakonec super. Při téhle konkurenci by se to muselo sejít ještě líp i trochu přidat na trati, protože se tam strašně těžko sjíždí na silné lidi. Udělat tam nějaké vteřiny je téměř nemožné,“ řekl finišman české štafety, který se už v pondělí spolu s ostatními přesune z Rakouska do Nového Města na Moravě, kde začne ve čtvrtek tolik očekávaný třetí díl Světového poháru.