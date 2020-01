I mužskou štafetu ovládlo Norsko. Češi se po třech trestných kolech Štvrteckého propadli na osmé místo

Mužský štafetový závod ovládli, stejně jako ten ženský, Norové a to i bez bratrů Bö. Druhá skončila o 4,4 sekundy Francie a třetí Německo. Češi měli závod dobře rozjetý, pohybovali se na třetím místě, ale Jakub Štvrtecký na třetím okruhu musel na tři trestná kola a česká reprezentace tak skončila osmá se ztrátou tří minut a 7,6 sekund. Praha 15:58 11. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nor Vetle Sjastad Christiansen během tréninku v Östersundu | Foto: Johanna Lundberg | Zdroj: Reuters

Úvodní střelba nenabídla mnoho chyb. V čele závodu se tak držel Nor Lars Helge Birkeland. V deseti sekundách za ním se seřadilo hned šest týmů. Michal Šlesingr zastřílel také čistě a držel se na devátém místě se ztrátou 13,7 sekundy. Stojku zastřílel Nor opět čistě, stejně jako George Buta z Rumunska. Šlesingr třikrát dobíjel, ale zvládl to bez trestného kola a pokračoval na 14. místě.

České biatlonistky musely ve štafetě na tři trestná kola a skončily desáté, zvítězily Norky Číst článek

Na první předávce vedlo nadále Norsko, ovšem jen tři desetiny sekundy za ním předávala Itálie následováno Běloruskem. Ital Dominik Windisch ale na svém prvním úseku trati upadl a skončil až v reklamních panelu na okraji trati. Šlesingr předal štafetu Michalovi Krčmářovi na desátém místě se ztrátou 22,9 sekundy.

Bělorus Sergej Bočarnikov zastřílel čistě a dostal se do čela závodu, na druhém místě odjížděl dvakrát dobíjející Nor Erlend Bjøntegaard, za něj se zařadil Rus Jevgenij Garaničev. Michal Krčmář dobíjel jednu ránu a vyjížděl na trať na pátém místě ze ztrátou 24,1 sekundy.

Bočarnikov zvládl také stojku bez chyby, stejně jako Bjøntegaard. Rus Garaničev chyboval jednou, Krčmář dvakrát a vyjeli tak také v kontaktu ze střelnice. Na první Bělorusko ztratilo Česko 40,3 sekundy. Na pátou příčku posunul francouzskou štafetu na obou střeleckých položkách bezchybný Martin Fourcade.

Vedoucímu Bočarnikovi na posledním kole již docházeli síly, na rozdíl od druhého Bjøntegaard, který se na štafetu Běloruska dotáhl a po chvíli se před ni také dostal. Totéž předvedl Krčmář, který se dostal před Rusko a také díky čtvrtému běžeckému času na tomto úseku posunul českou štafetu na třetí místo.

Za Nory vyjel na třetí úsek Johannes Dale, za Bělorusko Raman Jaljotnau, české barvy reprezentoval Jakub Štvrtecký a ty ruské Nikita Poršněv.

Nor Dale předvedl na ležce bezchybný výkon a osamostatnil se na čele závodu. Bělorus Jaljotnau třikrát dobíjel, ale terče sestřelil. Štvrtecký dobíjel pouze jednou a osamostatnil se tak na třetím místě. Rus Poršněv totiž dobíjel dvakrát.

Tři trestná kola Štvrteckého

Střelba ve stoje se ale Norovi nepodařila a musel na jedno trestné kolo. Třikrát nakonec dobíjel také Jaljotnau, který ale pokračoval druhý. Tato položka se vůbec nepovedla Štvrteckému, který musel na tři trestná kola a se ztrátou minuty a 46,9 sekund se propadl na deváté místo. Na třetí příčku poskočil Francouz Simon Desthieux a na čtvrtou Němec Arnd Peiffer.

‚Šel jsem na kopřivy a přinesl jsem si tři klíšťata.‘ Krupčík se po prodělané borelióze vrací k biatlonu Číst článek

Do posledního úseku vyjel za Nory Vetle Sjastad Christiansen, který měl náskok na druhé Německo, konkrétně Benedikta Dolla 31,4 sekundy. V kontaktu s ním jel Bělorus Nikita Lobastov. Za Čechy finišoval Tomáš Krupčík. Ten se po předávce držel v sedmičlenné skupině závodníků v rozmezí sedmého až třináctého místa.

Christiansen, Doll i Fillon Maillet zastříleli stojku čistě a pokračovali v tomto pořadí také dál závodem. Na čtvrtém a pátém místě se seřadili Rus Lapytov a Bělorus Labastau, kteří jednou dobíjeli. Tomáš Krupčík musel na této položce třikrát dobíjet a ztratil tak kontakt se zmiňovanou skupinou závodníků. Ze střelnice odjížděl dvaatřicetiletý Čech na 11. místě se ztrátou dvou minut a 54,6 sekundy na první Norsko.

Nor Christiansen v závěrečné střelbě nesestřelil dva terče a nakonec musel na jedno trestné kolo. Fillon Maillet opravil jednou a dostal se do čela závodu. Na druhé místo se za něj zařadil Christiansen se ztrátou 6,6 sekundy. Na jeden trestný okruh musel také Němec Doll, který ale i tak udržel třetí místo. O deset sekund za ním vyjel ze střelnice Rus Latypov, který jednou dobíjel. Krupčík dobíjel taktéž jen jednou a posunul se na osmé místo. O tři sekundy před ním jen Slovinec Rok Tršan.

Christiansen se v posledním kole dotáhl na Francouze, ukázal, že má více sil a dojel tak norské štafetě pro zlato a to i bez bratrů Bö. Stříbro získala zmiňovaná Francie a na třetím místě skončilo Německo se ztrátou 48,2 sekundy. Česká štafeta skončila na osmém místě s mankem tří minut a 7,6 sekundy.