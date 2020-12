Krčmář ve stíhačce dobíjel a dojel dvacátý, první vítězství kariéry slaví Švéd Samuelsson

Biatlonista Michal Krčmář si po desátém místě ze sprintu pohoršil a v sobotním stíhacím závodě Světového poháru ve finském Kontiolahti skončil 20. O dvě místa za ním doběhl Ondřej Moravec, který startoval z 47. místa. Vítězství slaví Švéd Sebastian Samuelsson, pro kterého je to první triumf v kariéře. Kontiolahti (Finsko) 14:46 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář. | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Krčmář, který zažívá velmi povedený vstup do sezony, se v první polovině závodu držel v první desítce, jenže na třetí střelecké položce musel dvakrát dobíjet a propadl se až na 26. místo. Na poslední položce zastřílel čistě a propracoval se na konečnou 20. příčku.

‚Nakládal jsem na sebe strašně moc.‘ Krčmářovi pomohla k povedenému startu sezony práce na psychice Číst článek

Ondřej Moravec skončil dvě místa za Krčmářem, když sice vleže střílel přesně, ale na obou stojkách jel jedno trestné kolo. Bodoval i čtyřicátý Tomáš Krupčík. Jakub Štvrtecký dojel s devíti chybami 57.

„Dvacáté místo Krčmáře není ostuda, ale viděli bychom ho rádi výš. To zaváhání stojí místa. Moravec udělal výrazný posun, už to byl zase Ondra, za to jsem rád. Body si pomůže v celkovém hodnocení,“ řekl České televizi trenér Ondřej Rybář.

Vítězství slaví švédský závodník Sebastian Samuelsson, pro kterého je to první triumf v kariéře. Za sebou nechal jak vítěze čtvrtečního sprintu Nora Tarjeie Bö, který se propadl až na 12. místo, tak jeho bratra Johannese Thingnese. Ten byl dlouho v čele, ale pak na závěrečné položce dvakrát chyboval a skončil třetí. Pro druhé místo si dojel Francouz Fabien Claude.

V sobotu je ve finském Kontiolahti na programu ještě štafeta žen, začne v 15.15.

Závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. Samuelsson (Švéd.) 32:26,7 (1 trestné kolo), 2. Claude (Fr.) -15,8 (3), 3. J.T. Bö -19,5 (3), 4. Lägreid (oba Nor.) -23,9 (1), 5. Doll (Něm.) -27,9 (2), 6. Fak (Slovin.) -37,3 (1), 7. Christiansen (Nor.) -42,0 (2), 8. Jacquelin (Fr.) -44,8 (2), 9. Dale (Nor.) -48,7 (3), 10. Fillon-Maillet (Fr.) -51,4 (2), ...20. Krčmář -1:33,1 (3), 22. Moravec -1:44,3 (2), 40. Krupčík -2:57,4 (2), 57. Štvrtecký (všichni ČR) -5:02,2 (9).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 210 b., 2. Samuelsson 175, 3. Fak 152, 4. Lägreid 145, 5. T. Bö (Nor.) 144, 6. Peiffer (Něm.) 137, ...13. Krčmář 107, 19. Moravec 90, 56. Krupčík 1.

15:15 štafeta 4x6 km ženy.