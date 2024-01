Norové vyhráli smíšenou štafetu v Anterselvě. Češi dlouho bojovali o pódium, nakonec skončili šestí

Česká smíšená štafeta Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska dojela na biatlonovém Světovém poháru v Anterselvě šestá. V průběhu závodu byla i ve hře o medaile, ale doplatila na Marečkovo trestné kolo a Mikyskovy tři opravy na položce vleže. Vyhrálo Norsko. Anterselva (Itálie) 15:11 20. 1. 2024 (Aktualizováno: 16:32 20. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonáš Mareček | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Ze sestavy z úvodní smíšené štafety sezony v Östersundu, kde skončili Češi pátí, zbyla dnes jen Davidová. Ve Švédsku s ní v listopadu běželi Jessica Jislová, Michal Krčmář a Mikuláš Karlík.

Mít víc lidí znamená, že si některý nezazávodí, uvedl trenér Málek k nominacím na šampionát v biatlonu Číst článek

Voborníková potřebovala na prvním úseku dva náhradní náboje a předala jako osmá na dohled od čtvrté příčky. „Raději bych to předávala trošku výš, ale tři závodnice jsem tam viděla kousíček před sebou. Myslím, že ode mě průměrný výkon,“ řekla České televizi.

Davidová měla stejnou střeleckou bilanci, a když k tomu přidala dobrý běh, posunula české barvy na pátou příčku. Do cíle svého úseku přiběhla v kontaktu se čtvrtou Elvirou Öbergovou ze Švédska. „Myslím, že mi to Terka super rozjela. Hlavně na té trati mě to bavilo, že jsem měla s kým jet a musela jsem jet až do konce,“ pochvalovala si.

Trestné kolo Marečka

Mareček se po nule vleže dostal společně se Švédskem do souboje o třetí místo. Na stojku přijel třetí těsně před Jesperem Nelinem. První tři rány trefil, ale z dalších pěti byl přesný jen jednou. „Na stojce se mi rozklepala noha a bohužel jsem to nezvládl. Po první netrefené jsem viděl, že ta noha začíná mít velký třas, a věděl jsem, že bude velký problém trefit ty zbývající terče,“ uznal. Po trestném kole klesl na pátou příčku, ale předal jako čtvrtý půl sekundy za třetím Švédskem.

Mikyska, který se nedávno vrátil po vážném zranění kolena, na trati nestačil na silného švédského běžce Martina Ponsiluomu. Vleže pak nabral na medailové pozice velkou ztrátu, protože třikrát opravoval. Klesl na šestou pozici, na níž zůstal i po bezchybné položce vestoje. Na vítězné Nory nakonec Češi ztratili dvě a čtvrt minuty.

Finišman Johannes Thingnes Bö dovezl norskou štafetu do cíle s náskokem 22,3 sekundy před Itálií. Třetí Švédsko už mělo více než minutové manko. Francouzské kvarteto, které vyhrálo v Östersundu, bylo tentokrát až páté.

Smíšená štafeta pro Němce

Ve smíšené štafetě dvojic byli Lucie Charvátová a Vítězslav Hornig dvanáctí. O první německé vítězství v této disciplíně se postarali Vanessa Voigtová a Justus Strelow.

Charvátová s Hornigem zopakovali výsledek z úvodního mixu v sezoně, který v Östersundu zajeli Mareček a Voborníková. Charvátová v nominaci nahradila Jislovou, jež po pátečním jedenáctém místu ve vytrvalostním závodě dala přednost odpočinku. Po obou střelbách vestoje musela na jedno trestné kolo a celkem sedmkrát dobíjela. Tradičně střelecky spolehlivý Hornig potřeboval jen jeden náhradní náboj.

Pouze jednou v celém závodě dobíjeli Němci, navíc až na poslední položce, a vyhráli o 11,2 sekundy před Norskem a 28,3 sekundy před Rakouskem. Hornig dojel do cíle s odstupem 1:45,2 sekundy.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie): Smíšené dvojice: 1. Voigtová, Strelow (Něm.) 38:58,0 (0 tr. okruhů + 1 dobíjení), 2. Tandrevoldová, Christiansen (Nor.) -11,2 (0+8), 3. Hauserová, Eder (Rak.) -28,3 (0+4), 4. Passlerová, Hofer (It.) 37,9 (1+6), 5. Bendikaová, Rastorgujevs (Lot.) -39,1 (1+6), 6. Minkkinenová, Invenius (Fin.) -41,4 (0+7), ...12. Charvátová, Hornig (ČR) -1:45,2 (2+8). Smíšená štafeta: 1. Norsko (Arnekleivová, Knottenová, T. Bö, J. T. Bö) 1:04:36,3 (0+8), 2. Itálie (Wiererová, Vittozziová, Bionaz, Giacomel) -22,3 (0+5), 3. Švédsko (Magnussonová, E. Öbergová, Nelin, Ponsiluoma) -1:07,8 (0+9), 4. Švýcarsko -1:20,6 (0+8), 5. Francie -1:33,5 (0+6), 6. Česko (Voborníková, Davidová, Mareček, Mikyska) -2,16,6 (1+10).