Kdo je Fillon Maillet? Biatlonu vládne kutil, který si zkusil i protiteroristický výcvik

Biatlon má nového krále. Korunují ho až při finále Světového poháru v Oslu, ale celkové vítězství si Francouz Quentin Fillon Maillet vybojoval už o víkendu v estonském Otepää. Ukončil tak celkem desetileté kralování Martina Fourcadea a Johannese Böa. Otepää 18:40 14. března 2022

Usměvavý Francouz byl letos ve Světovém poháru jasně nejlepší. A to se do něj ještě nepočítají výsledky z olympijských her, na kterých byl dohromady i se štafetami dvakrát zlatý, třikrát stříbrný a v posledním závodě „bramborový“.

„Trofej je v naprosto správných rukou. To, co předvedl na olympiádě i teď na konci sezony, je famózní,“ řekl Radiožurnálu český trenér Aleš Ligaun.

A recept Quentina Fillona Mailleta? Jednou z pozoruhodných přísad je i cvičení s elitní policejní protiteroristickou jednotkou, se kterou strávil v lednu dva dny a vyzkoušel si i různé modelové bojové akce.

„To byla skvělá zkušenost. Zajímalo mě, jak tihle policisté pracují v tak stresových situacích – vždyť tam kolikrát jde i o život a vy musíte udržet koncentraci. Také při biatlonu se člověk hodně stresuje a tohle mi pomohlo se s tím líp vyrovnávat. Byl to výborný nápad,“ řekl Fillon Maillet.

Dost stresu si ostatně zažil i v osobním životě, během předchozí olympiády v Koreji se jeho přítelkyně léčila s rakovinou.

„Nejen tohle mu jasně ukázalo, že na světě jsou i jiné, důležitější věci. Možná i to ho odlehčuje v závodech, vědomí, že to není všechno,“ myslí si Michal Krčmář, který svého francouzského soupeře obdivuje nejen jako biatlonistu, ale také jako kutila.

Vítěz Světového poháru si totiž už několik let sám vyřezává pažby na malorážku. Co bude dál, vyrobí si nakonec i lyže?

„Strašně rád se podílím na přípravě svého vybavení. S pažbou umím cokoliv. Ale jo, proč ne. Třeba to příště budou lyže a hůlky a jednou zvládnu všechno, co k závodu potřebuju,“ směje se Fillon Maillet.