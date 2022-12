Biatlonista Krčmář zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně, ve sprintu dojel na šestém místě

Biatlonista Michal Krčmář se šestým místem ve sprintu na Světovém poháru v Annecy postaral o nejlepší výsledek českých mužů v sezoně. Tomáš Mikyska byl třicátý, Jakub Štvrtecký s Jonášem Marečkem na body nedosáhli. Opět suverénně vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö, jenž v součtu se štafetami ovládl už sedmý závod za sebou a překonal svůj rekord z roku 2019. Annecy (Francie): 15:48 15. 12. 2022 (Aktualizováno: 16:08 15. 12. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: Jaroslav Svoboda

Krčmář zvládl obě položky čistě, ale i kvůli pomalé střelbě se před něj dostalo pět biatlonistů.

Na vítězného Böa Krčmář ztratil více než minutu, za stupni vítězů zaostal téměř o 40 sekund. I tak si vylepšil sezonní maximum, kterým bylo 12. místo ve stíhacím závodě v Hochfilzenu.

„Na střelnici to bylo trochu pomalejší, tam jsem i ve stoje musel odkládat rány. Na trati na to, jak jsem se tady cítil ty dva dny unaveně, tak myslím, že to bylo super a jsem za to moc rád. Bude to super pozice do stíhačky,“ řekl spokojený Krčmář pro Radiožurnál Sport.

Suverén sezony Bö vyhrál popáté za sebou a připsal si celkově 57. individuální triumf v SP. Pokračuje tak na vítězné vlně, kterou odstartoval po 12. místě v úvodním vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

Druhý byl počtvrté ze šesti závodů Sturla Holm Laegreid, za svým krajanem zaostal téměř o 18 sekund. Třetí skončil Němec Benedikt Doll.

Stejně jako Krčmář nezaváhal na střelnici ani Mikyska. Štvrteckého připravily na 41. místě o body tři chyby, Mareček minul dvakrát a o dvě příčky mu unikla účast v sobotní stíhačce pro 60 nejlepších ze sprintu.

SP v biatlonu v Annecy (Francie):

Muži - sprint (10 km):

1. J.T. Bö 22:52,2 min. (0 trest. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -17,6 (0), 3. Doll (Něm.) -38,8 (0), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -52,1 (1), 5. Lapšin (Korea) -59,9 (0), 6. Krčmář -1:00,2 (0), ...30. Mikyska -1:54,9, 41. Štvrtecký -2:20,0 (3), 62. Mareček (všichni ČR) -2:57,5 (2).