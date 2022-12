Střílím už na jeden nádech, pochvaluje si Davidová zlepšení na střelnici po stříbru ve sprintu

Český biatlon se po více než roce dočkal medaile ze Světového poháru. Zase ji získala Markéta Davidová, která ve sprintu Světového poháru v rakouském Hochfilzenu doběhla druhá. Pro Radiožurnál Sport si Davidová pochvalovala zlepšenou střelbu, z čehož měl radost i trenér Jiří Holubec. Hochfilzen 11:45 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová se stříbrnou medailí ze sprintu v Hochfilzenu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Jsem spokojená. Mám z toho výsledku radost,“ radovala se po druhém místě ve sprintu Markéta Davidová.

Přinesl ho třetí nejrychlejší běh ze všech, skoro neomylná střelba a pomohla i rychlejší práce s malorážkou, na kterou se Markéta Davidová v přípravném období zaměřila.

„Snažila jsem se celou přípravu dělat pořád to samé dokola, a neřešila jsem, že to občas nepadalo. Měla jsem rezervy především v tom, že jsem střílela na dva nádechy, z čehož se krok dopředu dělá snáz. Teď se snažím střílet na jeden.“

Při svém stříbrném sprintu díky tomu strávila Davidová na střelnici 55 sekund. Před rokem to bylo při stejném závodě v Hochfilzenu o 11 víc. Tehdy byla ze světové špičky skoro nejpomalejší, teď je to rázem jiné. Přitom úspěšnost střelby rychlejším tempem neutrpěla, česká biatlonistka je dokonce i přesnější. Další důvod našel jeden z trenérů Jiří Holubec.

„Určitě se u Markéty zlepšilo nabíjení při střelbě vestoje. Dokáže už nabít jen zápěstím. Když používáte celou ruku, tak vás to rozhazuje. Jsem rád, že se to naučila a díky tomu dosahuje lepších výsledků.“

„Dělali jsme to každý trénink. Ale co děláte při tréninku, musíte umět prodat i při závodě tak, jak to Makula momentálně provádí,“ uzavřel Holubec.

I proto se po víc než roce vrátila na stupně vítězů světového poháru.