Nehodnotí se to úplně dobře, říkal o výkonech biatlonistů Málek. Počasí zpomalilo závod všem

Čeští biatlonisté mají za sebou první den soutěží nového ročníku Světového poháru a žádné oslnivé výsledky zatím nepřišly. Pár Lucie Charvátová - Vítězslav Hornig skončil 14. v závodě smíšených dvojic a klasická smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Jonáš Mareček a Michal Krčmář si pak dojela pro osmou pozici poté, co se v areálu ve finském Kontiolahti změnily podmínky. Kontiolahti 11:48 1. prosince 2024 Trenér biatlonistů Michael Málek | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Nehodnotí se to úplně dobře. Těch chyb jsme viděli strašně moc, hlavně na střelnici. Mohlo to být veselejší, ale nebudeme to hodnotit teď, že se něco podcenilo. Podmínky byly opravdu těžké,“ říkal po závodě trenér mužské části reprezentace Michael Málek.

Zhruba půl hodiny před startem smíšené štafety začalo sněžit. Nejdřív mírně, ale postupem času intenzita přibývala a Michal Krčmář, který střílel bezchybně a nepatřila mu tak Málkova slova, vyrážel na závěrečném čtvrtém úseku už na úplně jinou trať, než si zkoušel před závodem.

„Bylo to těžké v tom, že napadl čerstvý sníh a hodně se to zpomalilo. Když vezmu, že jsme se báli, abychom vybrali tu první zatáčku po prudkém sjezdu, tak ve druhém a třetím kole jsem tam musel stát a začít pracovat, protože bych tam jinak nedojel. První závod alespoň jede člověk s někým v kontaktu, není to sám na sebe, takže to bylo dobré,“ vyprávěl Krčmář.

Český reprezentant zároveň dodal, že mu plány trochu zkomplikovaly podmínky na trati.

„Věřil jsem si na něj, měl jsem i vymyšlenou taktiku, ale ta bohužel vzala za své, když jsem vjel do čerstvého sněhu před cílovou rovinkou. Tam mě to začalo otáčet lyže a bylo to o dost pomalejší, než ta vyjetá stopa. Musel jsem se zařadit za Fina zpátky, jinak bych prohrál souboj i s Polákem za mnou. Možná jsem to měl na trati lépe vymyslet,“ přemýšlel po závodě Michal Krčmář, kterého v neděli čeká pro změnu mužská štafeta na 4 x 7,5 kilometru.

Později odpoledne pak na trať v Kontiolahti vyběhnou i ženské štafety.