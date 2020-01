Ženám ve vytrvalostním závodě vládla Němka Herrmannová, české biatlonistky propadly

Biatlonistka Denise Herrmannová vyhrála na Světovém poháru v Pokljuce vytrvalostní závod na 15 km a postarala se o první německý úspěch v této sezoně. Českým závodnicím se ve Slovinsku v generálce na mistrovství světa nedařilo, nejlepší byla na 38. místě po nemoci se vracející Eva Kristejn Puskarčíková. Pokljuka 16:13 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Denise Herrmannová | Zdroj: Reuters

Jednatřicetiletá Herrmannová zvládla čtyřpoložkový závod poprvé v kariéře bez chyby na střelnici a Švédku Hannu Öbergovou, která přičetla trestnou minutu za jednu nepřesnou ránu vestoje, porazila o 59,2 sekundy. Třetí skončila rovněž čistě střílející Anais Bescondová z Francie s odstupem 1:15,7 minuty.

„Bylo to náročné jako blázen. Skoro jsem u toho umřela. Soustředila jsem se na střelby, abych dala nuly, ale když jsem to ani netrefila, tak je to velká ztráta,“ řekla po závodě Radiožurnálu vyčerpaná Eva Kristejn Puskarčíková.

Puskarčíková čistě střílela v první polovině závodu, na posledních dvou položkách připsala vždy jednu minutu a propadla se na konec čtvrté desítky.

Hned za ní na 39. místě doběhla Markéta Davidová, která vestoje vždy dvakrát minula. Lucie Charvátová nesestřelila po dvou terčích na každé položce a obsadila 89. místo, nemocná Jessica Jislová závod vynechala.