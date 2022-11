Krčmář v úvodním závodu sezony jednou chyboval a doběhl 13. Vytrvalostní závod vyhrál Ponsiluoma

„Výsledek je dobrý vklad do sezony. Na střelnici jsem byl hodně opatrný. Rány jsem měl pod kontrolou, ale bylo to ode mě moc dlouhé,“ řekl Krčmář webu Českého biatlonu.

Ponsiluoma porazil i s jednou trestnou minutou o 37,2 sekundy nečekaně druhého Niklase Hartwega ze Švýcarska, který byl na střelnici bezchybný. O další překvapení se postaral třetí Němec David Zobel. Také on neminul jediný terč. Hartweg s Zobelem se probojovali na stupně vítězů v SP poprvé v kariéře.

Jakub Štvrtecký sice na střelnici třikrát chyboval, ale díky 11. běžeckému času obsadil 27. místo. Jonáš Mareček skončil třiačtyřicátý, Tomáš Mikyska šestašedesátý a Mikuláš Karlík byl po pěti ranách vedle na 68. místě.

„Měl jsem dobrý pocit, ale že to bude až takhle dobré, to jsem si nemyslel. Jsem rád i za tu poslední stojku. Škoda jedné rány vleže, tam šlo asi o mou chybu na spoušti. Z prvního závodu si ale odnáším více než dobré pocity,“ řekl Štvrtecký České televizi.

Chyba až na poslední střelbě

Nejzkušenější z Čechů Krčmář měl závod dobře rozjetý. Díky třem čistým položkám se stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu držel před poslední střelbou v první desítce. Při závěrečné položce ale minul první ránu a nakonec ztratil na vítězného Ponsiluomu přes dvě a půl minuty. Rodák z Vrchlabí měl na trati 24. nejrychlejší čas.

„Ani letos nebudu hodnotit lyže bezprostředně po závodě. Nejprve si to vyhodnotíme s týmem v kamionu. Někdy tam jsou emoce, jindy je to zkreslené. Uvidíme, až si to vyhodnotíme a jak se to bude odvíjet,“ uvedl Krčmář.

Obhájce celkového vítězství ve Světovém poháru Francouz Quentin Fillon Maillet skončil po dvou střeleckých chybách patnáctý. Mimo první desítku skončil i trojnásobný šampion Nor Johannes Thingnes Bö. Pětinásobný olympijský vítěz měl sice nejrychlejší běžecký čas, na střelnici ale čtyřikrát minul a umístil se dvanáctý před Krčmářem.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko): Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 49:36,5 (1 trest. minuta), 2. Hartweg (Švýc.) -37,2 (0), 3. Zobel (Něm.) -59,3 (0), 4. Rees (Něm.) -1:00,9 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:02,8 (1), 6. Laegreid (Nor.) -1:23,4 (2), 7. Christiansen (Nor.) -1:32,9 (1), 8. Strolia (Lit.) -1:37,1 (1), 9. Fabien Claude (Fr.) -2:07,5 (2), 10. Bjöntegaard (Nor.) -2:11,5 (1), ...13. Krčmář -2:31,3 (1), 27. Štvrtecký -3:45,4 (3), 43. Mareček -5:18,2 (1), 66. Mikyska -6:56,5 (3), 68. Karlík (všichni ČR) -7:03,7 (5).