‚I na Štědrý den půjdu na lyže.‘ Biatlonisty o Vánocích pauza nečeká, trenér pohyb schvaluje

Z českých biatlonistů se během Vánoc stanou na pár dní lyžaři, protože odloží malorážky. Bez tréninku však nezůstanou.

„Je to poslední delší blok před olympiádou, kde jsme schopni něco udělat. I na Štědrý den půjdu na lyže, nebude to žádný těžký trénink, ale bude to pro pocit se sklouznout a vyčistit si hlavu,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Michal Krčmář a trenér Ondřej Rybář to schvaluje.

„Tělo pohyb potřebuje a pokud se celý rok hýbete. Nejde tři dny ležet na gauči u pohádek, protože to by z toho člověk byl rozlámanější, než kdyby se šel projet. To je správný přístup, protože sportovec musí mít dobrý pocit z toho, co ten den udělal a že ho nepromarnil,“ vysvětluje zkušený biatlonový trenér.

Na druhou stranu Ondřej Rybář některým svým svěřencům navrhne, aby zůstali jen u lyžování a malorážku nechali pár dní v pouzdře, paradoxně proto, že právě na střelnici čeští muži v téhle sezóně selhávají.

„Někdy funguje, že flintu odloží, protože závoďáci mají vystříleno přes 15 tisíc nábojů a to nejsou malé dávky. Někdy je potřeba od toho oddychnout, aby se pak dokázaly vnímat ty drobné věci, který se přehlíží, protože jsou automatické.“ doplňuje Rybář.

A vyčistit si hlavu se pokusí čeští biatlonisté i tím, že až do odjezdu na Světový pohár v Oberhofu 3. ledna budou trénovat každý sám podle individuálního plánu.