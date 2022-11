Je to docela drsný start, říká před úvodním závodem Světového poháru biatlonistka Davidová

„Musím říct, že je to docela drsný start, ale už jsme tam myslím před dvěma lety začínali, takže trochu tušíme, do čeho jdeme,“ odpověděla Radiožurnálu Markéta Davidová v minulém týdnu na otázku, co říká na zahájení sezóny právě ve finském Kontiolahti.

A navíc měla pravdu – na stejném místě se skutečně začínalo i v předminulé sezóně a nejlepší česká biatlonistka tehdy ve vytrvalostním závodě dojela jedenadvacátá. A plný očekávání je před rozjezdem letošního ročníku i norský kouč českých žen Egil Gjelland.

„Samozřejmě cítím lehkou nervozitu, ale jsem spokojený s tím, jak jsme se dokázali jako tým připravit. Všechny biatlonistky na sobě v posledních měsících tvrdě pracovaly a musíme věřit, že to dokážou prodat i v závodě.“

Náročnou letní přípravu má za sebou i Jessica Jislová, která loni prožila díky několika umístěním v elitní desítce Světového poháru životní sezonu. A možná právě proto už se nemohla dočkat začátku té nové.

„Já nemám ráda tréninkovou část, raději závodím a už jsem se hodně těšila, až budu v tom jiném světě a uvidím jiné lidi. Je to takový sportovní domov, všichni se známe, zdravíme se a na to jsem se opravdu těšila,“ řekla Jisslová.

Střelba Charvátové

Na startu úvodního závodu sezony nebude chybět ani Lucie Charvátová. Devětadvacetileté reprezentantce stále chybí k příslušnosti v absolutní světové špičce nevyrovnané střelecké výkony.

Protože ale k biatlonu přešla původně z klasického lyžování, chtěla by se na trati opřít právě o kvalitní běh.

„Vytrvalostní závod není úplně můj nejoblíbenější závod, protože za každou netrefenou ránu je jedna minuta. Vzhledem k tomu, že už jsem nějaké závody objela, tak mi ty delší závody začínají víc sedět, protože mám možnost se do tempa dostat a myslím, že i více vydržím.“

