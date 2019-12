Lucie Charvátová se do nejlepší desítky vrátila po čtyřech letech, Eva Kristejn Puskarčíková po dvou. Obě hlavně výrazně zrychlily na lyžích, což platí i pro Markétu Davidovou a Jessicu Jíslovou.

Biatlonistkám se v úvodu sezony vyplácí práce trenéra Gjellanda. ‚Je to spása,' říká Charvátová

„Je to spása,“ má jasno Lucie Charvátová, která se v pátek v Hochfilzenu blýskla šestým místem ve sprintu.

V minulé sezoně se přitom až na Davidovou Češky trápily, a tak někteří fanoušci metody norského experta Egila Gjellanda zpochybňovali.

„Myslím, že za rok se toho dá strašně málo udělat. Chce to čas. Není to jako v Norsku, kde mu dají třicet holek a mají jistotu, že některá z nich dobrá bude. Nás je pět šest a to je pak těžší z nás něco dostat,“ dodává Markéta Davidová.

A co Davidová na bývalém kouči norských hvězd Björndalena nebo Johannese Bö obdivuje? Lidský přístup, vzájemnou důvěru i tréninky, které jsou zjednodušeně řečeno delší, ale v menším tempu.

Že výsledky jeho svěřenkyň stoupají, z toho má trenér českých biatlonistek Egil Gjelland radost. Místo oslav pro ně ale prý chystá další tvrdou práci.