Z převleku anděla rovnou pro medaili. Davidové pomohl před životním závodem týmový mikulášský večer

„Vůbec nevím, co mám říkat. Říkala jsem, že co závod, to slzy. Tak dnes to jsou opačné slzy. Vůbec nemám slov,“ vyprávěla po závodě pro Radiožurnál Markéta Davidová.

Slzy jsou asi to jediné, co připomíná nedělní odpoledne Markéty Davidové s tím čtvrtečním. Jinak je všechno jinak. Mladá biatlonistka z Janova nad Nisou hodila za hlavu nepovedený závod smíšených štafet, na trať vyrazila s až překvapivým klidem, díky kterému pak sestřelovala jeden terč za druhým.

Dlouho si Davidové nikdo příliš nevšímal, jenže ona překvapila asi celý biatlonový svět, a teď poprvé v kariéře vystoupala na Světovém poháru na pódium a získala bronzovou medaili.

„Jsem emočně založený člověk. Jak spolu bydlíme, tak si připadám jako taková její maminka. Už jsem taková stará,“ smála se její hotelová spolubydlící Eva Puskarčíková. „Myslím, že to nějak oslavíme,“ dodala 27 let „stará“ Puskarčíková.

Právě podpora celého týmu prý byla pro českou hrdinku klíčová.

„Jsem ráda, že mě strašně podrželi a že mě nikdo neposlal třeba bydlet na jiný hotel nebo tak. Jsem za to ráda,“ vracela se ještě Markéta Davidová k nepříjemným minulým dnům, které podle svých slov „přežila“ s vědomím, že ostatním pokazila štafetový závod. A jak se teď ukazuje, nejlepším lékem na tenhle splín byl předchozí mikulášský večer na hotelu.

„Bylo to skvělé. Přišel za námi Michal Šlesingr, jestli bychom nechtěly dělat anděly, a my se do toho tak pustily se strašným zápalem, že jsme začaly vymýšlet, stříhat křídla, abychom měli dva anděly. Strašně jsme se do toho nasmály,“ popisovala Davidová.

Ano, s dobrou náladou jde všechno lépe. Markéta Davidová má za sebou i díky tomu nejúspěšnější závod ve své kariéře.