‚Šel jsem na kopřivy a přinesl jsem si tři klíšťata.‘ Krupčík se po prodělané borelióze vrací k biatlonu

Mezi biatlonisty se někdy používá termín „držel se ho jako klíště". Tenhle popis většinou sedí na závodníka, kterého na trati nelze setřást. Tomáš Krupčík má ale s klíštětem úplně jinou zkušenost. Spojená je s boreliózou, horečkami a dlouhou tréninkovou pauzou. Proto se český reprezentant poprvé v této sezoně Světového poháru představí až teď v německém Oberhofu. Oberhof 13:10 10. ledna 2020

Když Tomáš Krupčík střílel na tréninku v Oberhofu v dešti na terče, projížděli kolem něj třeba Martin Fourcade nebo Johannes Bö. Český biatlonista je zase zpátky mezi biatlonovou elitou, ale v minulých týdnech o souboji s nejlepšími jen snil.

Biatlonistu Tomáše Krupčíka čeká po nemoci první start v sezoně.

Může za to malý tvor, který měří sotva tři milimetry. Ten ho potrápil mnohem víc než na trati Bö s Fourcadem.

„Sbíral jsem v lese mladé kopřivy, že si z nich udělám takový čisticí nápoj, jaký nám dělávala babička. A místo toho, aby mi to zdravotně pomohlo, jsem si přinesl takovou prasárnu,“ popsal Radiožurnálu Krupčík.

„Našel jsem si tři klíšťata. Na jednom místě se mi udělal flek, který mě okamžitě vyhnal k doktorovi,“ pokračoval.

Ani tak dvaatřicetiletý český reprezentant nijak neproklíná malého parazita, který se přisál a pár dní nepustil. I když ho nepříjemná nemoc připravila o kus sezony a tím pádem také o možnost obhájit velmi dobré výsledky z minulé zimy.

„Bral jsem to tak, že se stalo, a nic s tím už neudělám. Nepovažuji to za nějakou velkou tragédii, asi to tak mělo být. Vím, že jsem tu výkonnost měl a že jsem znovu schopný na ni dosáhnout,“ dodal Krupčík odhodlaně před pátečním sprintem, který začne ve 14.30.

