Chci pryč, prohlásil po sezoně Vítek. Biatlonový trenér se nakonec přesunul k mužům

„Nevím, jak se to přesně zrodilo, ale na konci sezony jsme si řekli, co a jak by se dalo. Já jsem řekl, že chci pryč,“ vzpomíná pro Radiožurnál na pár měsíců staré rozmluvy v realizačním týmu biatlonistů Zdeněk Vítek.

Důvod k tomu měl celkem jasný a pochopitelný: na jaře se stal poprvé otcem a za rodinou do Jilemnice se z Östersundu, Ruhpoldingu nebo Anterselvy moc často dojíždět nedá.

„Vždycky jsem se divil trenérům, kteří mají doma dvě tři děti a lítají po všech čertech. Přes zimu jsme celou dobu pryč, a když tomu chce dát člověk hodně, tak přes léto taky doma není. Do toho stádia jsem nechtěl dojít, couvá z něj i Ondra nebo Michal Málků,“ vysvětluje.

Ano, kvůli rodině opustili národní tým taky šéftrenér Ondřej Rybář a mužský trenér Michael Málek, a tak by rázem u reprezentace nezůstal ani jeden z ústřední trojky.

A taková představa se šéfovi Českého svazu biatlonu Jiřímu Hamzovi moc nezamlouvala: „Jura mě trošku nalomil a doma mi dali zelenou na dva roky, než se malý odpoutá od mamky. Na prvním místě je mléko a mamka, ostatní je podřadné,“ usmívá se.

A pro Zdeňka Vítka nakonec bylo podřadné, jestli zůstane trenérem žen, nebo se přestěhuje k mužům, a nechal tedy na svých nadřízených, kam jim bude lépe pasovat. Nebo přece jen chtěl pryč z křehkého prostředí ženského týmu?

„Za ty roky bude ta změna lepší. I pro ně, protože jak na ně člověk tlačí, je to přes závit, od toho tam jsem. Vždycky to bude práce s lidmi, někdy to půjde líp, někdy hůř,“ říká Zdeněk Vítek.

O tu první variantu se tedy trenér snaží u mužů. U žen se podílel na úspěších Gabriely Koukalové, štafetových triumfech a naposledy na olympijském bronzu Veroniky Vítkové.