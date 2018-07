Kolo, běh nebo kolečkové lyže patří neodmyslitelně l letnímu drilu českých biatlonistů. Trička ale propotí nejen v terénu. Na dno sil si musí také sáhnout třeba na běžeckém pásu přímo v jabloneckém centru Olymp. Jablonec nad Nisou 9:15 22. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K běhu pomáhá biatlonistům speciální pás, se střelbou jim zase nově pomáhá bývalý střelkyně a olympijská vítězka Kateřina Emmons. | Foto: Jan Suchan | Zdroj: Jan Suchan

„Jedeš si v zóně, když budeš chtít zrychlit, jeď plynule dopředu a budu ti zrychlovat. Nemůžeš, jdi dozadu a pomalu,“ rozdával pokyny před startem testu sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Českým biatlonistům pomáhá v přípravě na novou sezonu i speciální běžecký pás

„Můžeme je malinko otestovat jak v technice, tak v dalších parametrech. Ten pás nám toho dovolí strašně moc, určitě je to pomůcka, která k vrcholovému sportu patří, a jsme rádi, že ji tu máme. Nejen že se na tom dá velice dobře koordinovat technika, protože máte závodníka pořád před sebou a můžete mu ten pás zrychlit jak potřebujete, dát mu kopec, jaký potřebujete, a trenér neběží za sportovcem s vyplazeným jazykem. V terénu se to dělá daleko hůř, protože tam je to vždycky na nějakém úseku, který se opakuje. Tady můžeme dát nějaký profil trati,“ popisuje tréninkový pás Rybář.

Pás si vyzkoušeli i juniorští reprezentanti Jakub Kocián a Vítězslav Hornig. Nic jednoduchého to pro ně nebylo. Pořádně se zapotili, ale věděli, že jiná cesta k úspěchům ve světě nevede.

Běloruska Domračevová napodobila manžela Björndalena a ukončila biatlonovou kariéru Číst článek

„Je to bližší běžkám v tom, že neběžíme na běhátku, ale na pásu s kolečkovými lyžemi. Hodně tam zabereme, musíme dělat stejnou techniku jako na normálních lyžích a když tu jsou ještě možnosti funkčního vyšetření, masky, ventilace, tepovky. tak je to super,“ říká Kocián.

„Zapotili jsme se hodně, je to test víceméně do maxima. Musíme jet opravdu naplno. Dá to hodně zabrat. Je to docela rychlé. A když se k tomu ještě přidá sklon, tak to člověka opravdu vyčerpá,“ dodává Hornig.

Zařízení, jaké mají biatlonisté k dispozici právě v Jablonci, patří k nejmodernějším na světě. Češi se mají čím pochlubit.

„Nejradši bychom se chlubili výsledky, ale tohle by měla být jedna z pomůcek k tomu, abychom se světem udrželi kontakt. Zrovna tenhle pás je myslím úplně to nejlepší, co je momentálně na trhu, a v tomhle směru jsme s konkurencí určitě v tom nejbližším kontaktu,“ říká Ondřej Rybář po přípravě biatlonových nadějí.