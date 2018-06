Gjellandův styl tréninku by mi mohl vyhovovat, myslí si česká biatlonová hvězda Vítková

Jiný styl přípravy, méně volna i angličtina. České biatlonistky si zvykají na nového kouče Egila Gjellanda, se kterým mají za sebou první tréninky. Největší hvězda současného týmu Veronika Vítková si je pochvaluje, i když jmenování úspěšného Nora ji na začátku trochu vylekalo. Jablonec nad Nisou 18:46 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vítková na střelnici | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

„První co bylo, tak hlavně, že se musím lépe naučit anglicky,“ směje se bronzová medailistka z olympijských her v Koreji, na kterých působila přece jen trochu plaše, když měla v angličtině mluvit o svém úspěchu.

Ubylo jí sice volno a musí se víc trápit s angličtinou, i tak je ale spokojená. Biatlonistka Veronika Vítková s Janem Suchanem o novém norském trenérovi.

I když na druhou stranu to aspoň na rozdíl od Slovenky Kuzminové nebo běloruských soupeřek zkusila. A zkoušet to je i její recept, jak cizí jazyk zlepšit. „Snažím se. Určitě to je v komunikaci potřeba, ale u mě je spíš problém v tom, že se bojím mluvit. Sice rozumím, ale nejsem schopná odpovědět. Doufám, že se tohle zlomí a bojácnost odejde,“ řekla Radiožurnálu Vítková.

Zato samotného angažování zahraničního trenéra se Veronika Vítková nebojí, zvlášť když se podívá na jeho bývalé svěřence Toru Bergerovou, Tiril Eckhoffovou, Ole Einara Björndalena, bratry Böovy, Emila Hegleho Svendsena a jejich úspěchy. Ty vzbuzují respekt a důvěru. „Myslím si, že každý na to takhle i koukal a určitě i my to tak vnímáme. Jednak v něj můžeme mít důvěru a navíc víme, že rozhodně ví, co dělá,“ dodává.

A to i když za své relativně krátké působení u českých biatlonistek stihl změnit pár zaběhnutých zvyklostí. „Změnilo se hlavně to, že jsme přestali mít volno a tréninky jsou trochu jiný, odlišný od toho, na co jsme byly zvyklé,“ popsala Vítková.

To znamená delší tréninky v nižším tempu, taková je ostatně norská filozofie, jak Egil Gjelland prozradil v exkluzivním rozhovoru, který najdete na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz.

„Myslím si, že prozatím to funguje dobře, a doufám, že to tak bude pokračovat. Myslím si, že je to pro nás takový impuls do další sezony, a konkrétně pro mě taková motivace a opravdu se teď cítím dobře a myslím si, že jeho styl tréninku by mi mohl vyhovovat,“ říká olympijská medailistka i mistryně světa, zatímco norský expert čeká ve vedlejší místnosti, aby s Veronikou Vítkovou mohl tréninky probrat. Pokud se dozví totéž co my, mohlo by ho to potěšit.