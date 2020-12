Krčmář dojel ve sprintu v Kontiolahti desátý, Moravec nebodoval. Závod Světového poháru ovládl Tarjei Bö

Nejlepším českým biatlonistou v závodu Světového poháru byl tentokrát Michal Krčmář. Ve sprintu v Kontiolahti skončil desátý, což je jeho nejlepší umístění v novém ročníku. Ondřej Moravec po dvou povedených závodech ve Finsku třikrát minul a nebodoval. Do sobotní stíhačky odstartuje ze 47. místa. Vyhrál Nor Tarjei Bö. Kontiolahti 14:55 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Krčmář stejně jako v neděli sestřelil při sprintu všech deset terčů. Devětadvacetiletý český reprezentant v posledním kole odrazil nápor řady konkurentů a poprvé v sezoně skončil v první desítce.

„Určitě jsem spokojenej, na střelnici to zatím padá, spíš na trati to možná bylo lepší ke konci. Pořád tam trochu šťávy chybí,“ prozradil Krčmář své bezprostřední pocity v cíli Radiožurnálu.

Naposledy v elitní desítce skončil v lednu, kdy byl devátý v závodě s hromadným startem v Oberhofu. V Kontiolahti zatím sestřelil 39 ze 40 terčů.

„Já spíš střílím, na co mám a snažím se to přizpůsobit svému fyzickému stavu. Zatím jsem spokojený, ale určitě to umím rychleji.“ doplnil Krčmář ke střelecké formě.

Moravcovi nevyšla střelba

Díky němu mají čeští muži zastoupení v top 10 i ve třetím závodě nové biatlonové sezony. Český hrdina minulého týdne Moravec ve čtvrtek neměl tak přesnou mušku a zejména dvě chyby vestoje si vyčítal.

Čtvrteční sprint díky bezchybné střelbě a druhému běžeckému času ovládl Tarjei Bö, který nadělil bezmála půlminutu úspěšnějšímu mladšímu sourozenci Johannesi Thingnesovi. Ten jednou minul a byl pomalejší v běhu než Tarjei. Mezi norské bratry se vklínil Němec Arnd Peiffer.

Z českých reprezentantů se do stíhačky vedle Krčmáře a Moravce probojovali ještě osmačtyřicátý Jakub Štvrtecký a osmapadesátý Tomáš Krupčík. Adam Václavík skončil dvě místa za postupovou šedesátkou.

Závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - sprint:

Muži - 10 km:

1. T. Bö (Nor.) 24:03,7 min. (0 trest. kol), 2. Peiffer (Něm.) -13,9 (0), 3. J.T. Bö (Nor.) -29,4 (1), 4. Weger (Švýc.) -35,9 (0), 5. Bjöntegaard (Nor.) -44,0 (0), 6. Fak (Slovin.) -45,3 (0), 7. Dale (Nor.) -50,8 (1), 8. Doll (Něm.) -50,9 (1), 9. Ponsiluoma (Švéd.) -52,0 (3), 10. Krčmář -52,5 (0), ...47. Moravec -1:57,2 (3), 48. Štvrtecký -2:05,8 (3), 58. Krupčík -2:23,8 (2), 62. Václavík (všichni ČR) -2:29,3 (2).

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. J.T. Bö 162, 2. T. Bö 115, 3. Samuelsson (Švéd.) 115, 4. Peiffer 114, 5. Fak 114, 6. Lesser (Něm.) 105, ...9. Krčmář 86, 16. Moravec 71.