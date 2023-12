Pomáhá mi manžel. Dceru vidím jednou za měsíc, říká biatlonistka Bouchetová po mateřské pauze

Biatlon má další úspěšnou mámu. Po mateřské pauze se ve velkém stylu vrátila do Světového poháru Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová. Ve švýcarském Lenzerheide ovládla sprint a do sobotního stíhacího závodu tak odstartuje z prvního místa. Jak během sezony zvládá odloučení od dcery? „Je se mnou jednou za měsíc, sem do Lenzerheide přijeli s mým manželem a moc si to tady společně užíváme,“ říká francouzská biatlonistka. Od zpravodaje z místa Lenzerheide (Švýcarsko) 11:06 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Justine Braisazová Bouchetová se po mateřské pauze vrátila ve velkém stylu. V Lenzerheide ovládla sprint | Foto: imago sportfotodienst / Fotostand / Hettich | Zdroj: ČTK

Vítězit, to pro usměvavou Francouzku není nic nového, vždyť má i olympijské zlato z Pekingu. Loňskou sezonu pak vynechala, protože v únoru přivedla na svět dceru Come. Nyní v půlce prosince už zase vyhrává. V Lenzerheide ovládla úvodní sprint a díky tomu v sobotu vystartuje do stíhacího závodu jako první.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vnímá Justine Braisazová Bouchetová biatlon po mateřské pauze

„Jsem strašně šťastná. Jako máma to možná prožívám ještě víc. Teď už se ale moc těším za dcerou, která je tu se mnou,“ říká francouzská biatlonistka.

Což není vůbec samozřejmé, ve Švýcarsku ji Justine Braisazová-Bouchetová vidí poprvé v sezoně, která začala před třemi týdny. „Je se mnou jednou za měsíc, sem do Lenzerheide přijeli s mým manželem a moc si to tady společně užíváme. Dokud je v pořádku a šťastná, tak je to v pořádku. Můj manžel ukončil trenérskou kariéru, aby se o ni mohl starat. To je obrovská pomoc. Bez něj by to samozřejmě nešlo,“ vysvětluje Braisazová-Bouchetová.

Sedmadvacetiletá závodnice skoro celé těhotenství trénovala. Sice lehce, ale i po porodu si také dala jen krátkou pauzu. Inspirací jí přitom byly Marie Dorinová Habertová a Anais Chevalierová Bouchetová. Dvě Francouzky, které své nejlepší sezony zažily až po mateřské pauze.