Biatlonistky v Oberhofu čeká štafeta. Davidová chce překonat krizi, Charvátová věří v pěkný výsledek

České biatlonistky čeká na Světovém poháru v Oberhofu závěrečný závod štafet. O co nejlepší týmový výsledek přitom společně pojedou závodnice, které jsou v posledních týdnech v naprosto odlišném rozpoložení. Markétě Davidové se nedaří především na střelnici, naopak Lucie Charvátová nasbírala v průběhu první třetiny sezony víc bodů než v celém minulém ročníku. Oberhof 9:47 7. ledna 2024 Biatlonistka Lucie Charvátová je s výkony v aktuální sezoně spokojená. V Oberhofu s reprezentačními kolegyněmi v neděli nastoupí do štafety | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Cílem bylo soustředit se ne úplně na výsledek, ale spíš na věci, které musím dělat pro to, aby to nějak padalo. Snažila jsem se, ale je to těžké,“ popsala Markéta Davidová, na co se soustředila od startu sobotního stíhacího závodu, do kterého ze sprintu postoupila až jako předposlední.

Mistryně světa z roku 2021 se už od začátku letošní sezony trápí především na střelnici a k viditelnému zlepšení dosavadních výkonů nedošlo ani po vánoční přestávce. Ke znovuzískání sebedůvěry a střelecké jistoty by mohla pomoci právě štafeta, ve které dlouholetá opora české reprezentace už několikrát dokázala proměnit týmovou energii ve výborný individuální výsledek.

„Štafety jsem měla vždy ráda, ale teď jsem v takovém rozpoložení, že se mi moc závodit nechce. Musím to nějak přebojovat. Jdu do toho a budu se snažit podat co nejlepší výkon,“ řekla Davidová.

Naopak s úsměvem na tváři projela cílem už několikrát v předchozích závodech Lucie Charvátová, která ve Světovém poháru nasbírala v průběhu první třetiny sezony víc bodů než v celém minulém ročníku. K momentálnímu klidu ji přitom pomohly právě krizové momenty, se kterými se musela v průběhu kariéry vypořádat.

„Biatlonem se tolik nestresuji a nezaobírám, protože mám další povinnosti. Studuji, částečně se vzdělávám v dalších věcech. Biatlonu se věnuji, ale nenechám se s tím tolik znervóznit. Teď jsem v situaci, v jaké bych zrovna měla být. Doufám, že by z toho mohl padnout ještě nějaký pěkný výsledek,“ uvedla Lucie Charvátová, se kterou nastoupí do štafety vedle Markéty Davidové ještě Tereza Voborníková a Jessica Jislová.

Závod začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 14.25, v 11.30 odstartuje štafetový závod mužů.