Ulevilo se mi díky zlepšené střelbě. S Egilem jsme hodně pracovali, říká devátá ze stíhačky Davidová

Biatlonistka Markéta Davidová se poprvé v sezoně dostala do elitní desítky. Ve stíhacím závodě Světového poháru ve švýcarském Lenzerheide udělala jednu chybu na střelnici a skončila devátá. Svěřenkyně norského trenéra Egila Gjellanda v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že se jí ulevilo hlavně díky zlepšené střelbě. Rozhovor Lenzerheide (Švýcarsko) 14:43 16. prosince 2023

Markéto, když jste odjížděla z Hochfilzenu, tak jste říkala, že už se do Lenzerheide ani netěšíte. Tak jste ráda, že jste se sem nakonec vydala?

Jsem spokojená. V závodě jsem udělala pár rozhodnutí, která se vyplatila. S tímhle se dá závodit.

O jaká rozhodnutí šlo?

Třeba při první položce vleže jsem cítila, že to před první ránou není úplně ono. Odkládala jsem ji a dýchala navíc, pak už to šlo v pohodě. Možná to byly trochy delší položky, ale zase to byly nuly, což se počítá.

Poprvé jste se v aktuální sezoně dostala do elitní desítky, ulevilo se vám trochu?

Ani ne tak tím výsledkem, ale spíš se mi ulevilo ohledně střelby, že jsme s tím s Egilem Gjellandem hnuli. Věnovali jsme se střelbě klidně dvakrát denně a je pro mě důležité, že se to alespoň trochu pohnulo.

Co hlavního se měnilo ve střelbě?

Vrátila jsem se vzadu ke starému háku, hodně jsme sušili. Šlo o střelecké základy a polohu.

Berete výsledek ze stíhačky jako povzbuzení do zítřejšího závodu s hromadným startem?

Jsem vůbec ráda, že jsem se do „masáku“ dostala, protože kdyby mi to někdo řekl v Hochfilzenu, tak mu to asi nebudu věřit.