Pauza přišla vhod. Kluci nemusí každý den trénovat střelbu, říká před závody v Oberhofu trenér Emmons

Navzdory nepříznivému počasí v posledních dnech čekají na biatlonisty v německém Oberhofu sprinty Světového poháru. Pro pětici českých reprezentantů budou přitom důležitým faktorem úspěchu přesné zásahy na střelnici, na které se v úvodních závodech sezony nemohli spolehnout. Oberhof 8:09 5. ledna 2024

„Mezi vánočními svátky jsme zapracovali a myslím si, že střelba vypadá v pohodě,“ popisuje program v přípravném období na konci roku 2023 střelecký trenér Matthew Emmons.

Poslechněte si střeleckého trenéra Matthewa Emmonse a reprezentačního kouče biatlonistů Michaela Málka před závody v Oberhofu

Zároveň doplňuje, že vedle tréninku je i klid a psychická pohoda. I naplánovaná pauza se tak z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí.

„Týden volna neznamená nic špatného. Člověk musí dát někdy volno, tak že mozek odpočine. Střelba je jen dovednost. Kluci nemusí každý den trénovat střelbu,“ myslí si Emmons.

Potřebný klid do závodů

O kvalitách a případných slabých stránkách svých svěřenců při práci s malorážkou ví pak moc dobře i reprezentační kouč Michael Málek: „Kluci nemají na tréninku se střelbou problém, horší to je v závodech. Tam už je to o hlavě každého závodníka. Musíme s nimi mluvit o tom, aby si nepřipouštěli tlak a dělali práci, kterou umí v tréninku. Ostatní to dělají úplně stejně, aby byli schopní to ukočírovat.“

Matthew Emmons vybojoval ve střelbě z malorážky na olympijských hrách tři cenné kovy, včetně zlaté medaile v roce 2004. V tréninku je tak zvyklý soustředit se na každý detail, který by pomohl ke zlepšení dosavadních výkonů. „Nejdřív jsme řešili ten základ, pak polohu a případné problémy s mířením. Zaměřili jsme se i na rychlost, preciznost střelby. Samozřejmě když fouká vítr, tak pozornost směřuje tam,“ dodává Emmons.

Jak se bude českým biatlonistům dařit, to uslyšíte v přímém přenosu Radiožnurnálu Sport od 11.20. Stejně tak uslyšíte o vývoji sprintu žen, který začne ve 14.25.