Povedený stíhací závod Davidové. Česká biatlonistka bere v Lenzerheide deváté místo, vyhrála Bouchetová

Biatlonistka Markéta Davidová dojela devátá ve stíhacím závodě na Světovém poháru v Lenzerheide a poprvé v sezoně se umístila v první desítce. Šestadvacetiletá reprezentantka z Janova nad Nisou musela ve švýcarském středisku jen na jedno trestné kolo a polepšila si oproti startu o devět pozic. Zvítězila Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová o 25,2 sekundy před krajankou Julií Simonou. Třetí skončila Norka Marit Skoganová. Lenzerheide (Švýcarsko) 13:59 16. 12. 2023 (Aktualizováno: 14:25 16. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová se ve stíhacím závodě posunula oproti sprintu o devět míst a obsadila konečné deváté místo | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Na střelecky bezchybný sprint nenavázala Tereza Voborníková, která si po čtyřech chybách pohoršila o jedenáct míst na konečnou dvacátou příčku. O tři pozice za ní skončila Jessica Jislová, poslední česká účastnice Lucie Charvátová byla po osmi trestných kolech padesátá.

Biatlonistka Voborníková zastřílela bezchybně a ve sprintu dojela devátá, Davidová skončila na 18. místě Číst článek

Devátá žena minulé sezony Světového poháru Davidová zahajovala závod jako osmnáctá se ztrátou minuty a 44 sekund na čelo. Na rozdíl od minulých závodů se ale prezentovala spolehlivou střelbou a stoupala pořadím. Z dvaceti terčů minula jen jeden při druhé položce vleže a do závěrečného kola vjela osmá v kontaktu se šestou Němkou Vanessou Voigtovou.

„Třeba při první položce vleže jsem cítila, že to před prvním ránou není úplně ono. Odkládala jsem ji a dýchala navíc, pak už to šlo v pohodě. Možná to byly trochy delší položky, ale zase to byly nuly, což se počítá,“ řekla Radiožurnálu Sport Davidová.

Česká biatlonistka se ale v závěru o jedno místo propadla a skončila devátá. Na vítěznou Braisazovou-Bouchetovou ztratila minutu a 36 sekund. Od první šestky ji dělilo přes osm sekund.

Propad Voborníkové

O tři roky mladší Voborníková ztratila šanci na vylepšení devátého místa ze sprintu už při první střelbě vleže, kde minula dva terče. Další dvě chyby udělala i na závěrečné „stojce.“

Braisazová-Bouchetová vybojovala sedmé individuální vítězství a poprvé v kariéře dokázala obhájit triumf ze sprintu. Znovu se prezentovala rychlým během a díky němu dokázala napravit tři chyby na střelnici. Třetí Skoganová se probojovala na stupně vítězů v SP poprvé v kariéře.

Stíhací závod mužů, do nějž odstartuje z 25. příčky Michal Krčmář, odstartuje ve 14:40.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - stíhací závody: Ženy (10 km): 1. Braisazová-Bouchetová 27:31,0 (3), 2. Simonová (obě Fr.) -25,2 (2), 3. Skoganová (Nor.) -1:13,6 (2), 4. Preussová (Něm.) -1:16,0 (2), 5. E. Öbergová -1:27,3 (4), 6. Perssonová (obě Švéd.) -1:28,1 (2), ...9. Davidová -1:36,3 (1), 20. Voborníková -2:39,6 (4), 23. Jislová -2:51,4 (1), 50. Charvátová (všechny ČR) -5:34,0 (8).

Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová (Nor.) 372, 2. Braisazová-Bouchetová 337, 3. Vittozziová (It.) 336, 4. E. Öbergová 318, 5. Preussová 286, 6. Knottenová (Nor.) 281, ...19. Voborníková 119, 23. Jislová 96, 25. Davidová 88, 46. Charvátová 42. 14:40 muži (12,5 km).