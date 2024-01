Z nevlídného Oberhofu do vymrzlého Ruhpoldingu. Biatlonisty čeká další zastávka Světového poháru

Biatlonisté a biatlonistky se připravují na další Světový pohár. V německém Ruhpoldingu se začne závodit už ve středu, kdy ženy čeká štafeta. Bude to v mnohem příjemnějších podmínkách, než které nabízel minulý týden Oberhof. Tam skoro nebyl sníh, zato o mlhu a vítr nebyla nouze, prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Tereza Voborníková. Ruhpolding (Německo) 16:51 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Tereza Voborníková při úterním tréninku před Světovým pohárem v Ruhpoldingu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Terezo, po problémech se sněhem v Oberhofu to nyní v Ruhpoldingu vypadá trochu jako v Ladově vánoční pohádce. Jak jste přivítala tuhle změnu?

Když se člověk rozhlédne, tak je mnohem příjemnější být na zimních závodech. Je to tu moc hezké a všichni jsme rádi, že tu ten sníh je.

Máte pořádně rudé tváře, jak místní zimu snášíte?

Po těle mi zima není, ale pořád bojuji s prsty. Lucka Charvátová si vzala vyhřívané rukavice, tak se jí hned budu muset zeptat, jaké to bylo. Asi si to také objednám.

Ve vyhřívaných rukavicích se dá i závodit?

Já už tlustší rukavice mít nemůžu a zrovna na dobíjení moje zmrzlé prsty nejsou ideální. Jinak to žádný další problém není, zas taková zima není.

V Oberhofu jste hodně naříkali na podmínky, neodnesly to i lyže?

Na tréninkové lyže jsem se nedívala a ani radši dívat nebudu. Na závodních jsem jela jen dva závody, takže zase taková velká ztráta to nebyla. Určitě nějaký materiál ale utrpěl.

V Ruhpoldingu začínáte štafetou, jak se na ni těšíte?

Těším se moc. Loni jsme tu měly hezký výsledek, třeba to letos zopakujeme. Potřebovala bych se ve štafetě trochu srovnat ve ‚stojce‘. Už je to u mě spíše psychické, než o povětrnostních podmínkách. Doufám, že se tu víc uklidním a bude to lepší, jak v Oberhofu.

V Oberhofu jste ve štafetě i s trestnými koly skončily šesté. Když se vám to sejde, může to být i lepší umístění?

Ještě jsme si nic takového neřekly. Tušíme, že když se všechny čtyři trefíme, tak z toho může být pěkný výsledek. Zatím se nám ale střelby ve štafetách moc nedaří.