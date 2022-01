V biatlonu padly první pokuty za použití zakázaných vosků. ‚Adekvátní trest,‘ myslí si český servisman

Mezinárodní biatlonová unie potrestala reprezentace Litvy a Moldavska za to, že u nich našla nepovolené vosky. V aktuální sezoně už totiž týmy nesmí používat materiál, který byl ještě v té minulé povolený. Důvodem je vliv fluoru na zdraví servismanů a životní prostředí. Na Světovém poháru v Ruhpoldingu tak padly první tresty. Ruhpolding 12:10 14. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonisté na ve stopě v Ruhpoldingu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Jsou to finanční tresty, pokuty kolem 5000 euro,“ přibližuje pro Radiožurnál Milan Faltus, servisman českého biatlonového týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč Mezinárodní biatlonová unie rozdává pokuty za používání zakázaných vosků

Při druhém provinění by pak přišel ještě vyšší finanční trest a pokud by komisaři našli zakázaný materiál při přípravě lyží potřetí, tak by z toho bylo vyloučení příslušné národní federace z další akce, třeba ze Světového poháru. Litva a Moldavsko tak dostali první varování.

„Museli to mít někde v buňce schovaný, nebo v šuplíkách. Je to těžké, tyhle menší svazy asi mají i finanční problémy, aby jen tak vyhodily pár tisíc za staré vosky a daly je pryč a nakoupily nové. Na druhou stranu oni podváděli, takže trest je adekvátní,“ myslí si český servisman.

A o co konkrétně komisařům jde? Do budoucna je v plánu, že ze všech sportů na sněhu zmizí vosky s fluorem. Zatím jsou ale pro současnou sezonu zakázány jen ty nejjedovatější s vazbou C8.

Jde o stovky tisíc korun

A právě ty měly stále ve výbavě v Ruhpoldingu reprezentace Litvy a Moldavska. A ani pokuta v přepočtu přes 120 tisíc korun pro ně pravděpodobně nebude větší ztrátou, než kdyby všechny zásoby starého vosku hodily do koše.

„Jde o to, že jeden vosk stojí zhruba kolem 80 eur a když jsme na konci sezony vynášeli asi 130 krabiček, tak je to spousta peněž,“ vysvětluje Faltus.

V přepočtu jde tedy o stovky tisíc korun. Litevskou reprezentaci alespoň mohl potěšit povedený sprint, ve kterém se o velké překvapení postaral Vytautas Strolia. Ten se poprvé v kariéře dostal ve Světovém poháru do elitní desítky a bylo z toho dokonce čtvrté místo, sekundu a půl za medailí. Nejlepší Čech Adam Václavík dojel na 34. místě.