Poslední závod biatlonového mistrovství světa ovládl Nor Bö. Nejlepším z Čechů byl jedenáctý Moravec

Moravec velmi svižně střílel, ale o ještě lepší výsledek ho připravily nezdary při posledních ranách na druhé a čtvrté položce. Ze závěrečné střelby odjížděl jako osmý, ale pozici v první desítce neudržel. Na desátého Johannese Kühna z Německa ztratil necelých devět sekund.

Na mistrovství světa je to jeho nejlepší umístění mezi jednotlivci od Hochfilzenu 2017, kde byl stříbrný ve vytrvalostním závodě. Vyrovnal si také maximum z aktuální sezony Světového poháru, kterým bylo dosud jedenácté místo ze sprintu v Oberhofu.

Loňský vítěz celkového hodnocení Světového poháru Johannes Thingnes Bö jako jediný ze třiceti účastníků bezchybně střílel a po stříbrech ze stíhačky a vytrvalostního závodu získal první individuální zlato na tomto mistrovství světa.

Zvítězil s náskokem 42 sekund před Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem. Třetí skončil další Francouz Emilien Jacquelin, jenž ve finiši udolal vítězova bratra Tarjeie Böa.

Česká biatlonová reprezentace si z mistrovství světa v Anterselvě odváží dvě bronzové medaile díky smíšené štafetě a překvapivému úspěchu Lucie Charvátové ve sprintu.

MS v biatlonu v Anterselvě (Itálie) - závod s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 38:09,5 (0), 2. Fillon Maillet -42,0 (3), 3. Jacquelin (oba Fr.) -55,0 (2), 4. T. Bö (Nor.) -55,6 (2), 5. Desthieux (Fr.) -1:03,7 (1), 6. Leitner (Rak.) -1:06,7 (3), 7. Fourcade (Fr.) -1:13,1 (3), 8. Dale (Nor.) -1:17,1 (3), 9. Eberhard (Rak.) -1:19,6 (4), 10. Kühn (Něm.) -1:25,2 (4), 11. Moravec (ČR) -1:34,1 (2).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 24 závodů): 1. Fourcade 788 b., 2. Fillon Maillet 712, 3. J. T. Bö 690, 4. T. Bö 623, 5. Desthieux 576, 6. Loginov (Rus.) 570, ...23. Krčmář 228, 25. Moravec 216, 54. Štvrtecký 58, 73. Václavík 19, 78. Šlesingr 12, 81. Krupčík (všichni ČR) 12.